С 1 января 2022 года изменится порядок назначения повышенных пенсий селянам

С 2019 года в России выплачиваются доплаты к страховым пенсиям за длительный период работы в сельской местности. Получают их представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шоферы, энергетики.

Однако при этом действует условие: пенсионер получает надбавку только если продолжает жить в сельской местности. Если уезжает в город, то он такой надбавки лишается. Также надбавки отменяются, если населенный пункт после административного преобразования стал относиться к городу. На эту несправедливость обратил внимание президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций в Государственной Думе в феврале нынешнего года. После этого были даны соответствующие поручения для внесения изменений в законодательство.

"Люди становятся городскими жителями по разным причинам. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 июня.