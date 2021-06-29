С 1 июля пожарные проверки будут проводить по-новому

C первого июля противопожарные меры будут проводиться по новым правилам. Согласно принятому федеральному закону N 248, инспекторы изменят подходы к проверкам, особенно в отношении малого и среднего бизнеса. Поправки затронут собственников примерно 2,5 миллиона зданий и сооружений, которые находятся сейчас на учете в органах Госпожнадзора МЧС России.

"Все объекты распределятся по категориям риска. Значительное число объектов уйдет в низкую категорию риска, что освободит их от плановых проверок. Большее внимание будет направлено на объекты повышенного риска - посещать здания и сооружения добросовестных собственников инспекторы станут реже", - рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Если раньше проверка длилась в течение 20 дней, то теперь инспекторы будут практиковать дифференцированный подход. Нет надобности одинаково долго проверять большой торговый центр и, скажем, небольшой ларек. Это позволит уйти от сплошных проверок, а также разгрузить инспекторов, которые больше времени уделят проблемным объектам.

Также инспекторы будут использовать такие меры, как профилактический визит. Если раньше у них в активе были только проверки, которые давно воспринимаются как нечто репрессивное, то теперь инспектор сможет просто прийти, так сказать, чтобы побеседовать. Причем все мероприятия будут проводиться с владельцами зданий, а не с арендаторами, от которых ничего не зависит в плане организации безопасности рабочих мест и помещений.