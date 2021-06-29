Счетная палата дала рекомендации по расчетам стоимости строительства

Из-за подорожания металла в 2020 году себестоимость строительства жилья выросла на 4%. Возведение детских садов подорожало на 6%, больниц на 4%, административных зданий - на 3%, мостов с металлическими пролетными строениями - на 18%. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты об анализе реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Ранее из-за подорожания металлов на мировом рынке правительство ввело временные экспортные пошлины на них, рассчитывая за их счёт компенсировать подорожание бюджетных строек и гособоронзаказа. Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил объём дополнительных поступлений в бюджет за счет введения пошлин в 113-114 млрд рублей по чёрным металлам и порядка 50 млрд рублей по продукции цветной металлургии - это, по его оценке, 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании сейчас от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

С марта 2020 года по январь нынешнего цены на металлоизделия строительного ассортимента выросли на 70-75%. Однако законодательством не предусмотрена возможность изменения цены госконтракта при существенном увеличении стоимости строительных ресурсов. В этой ситуации есть риски неисполнения заключенных контрактов и существенного роста себестоимости низкомаржинальных проектов жилья, что может привести к остановке строительства и увеличению количества обманутых дольщиков, отмечают в СП.

Вопрос о необходимости совершенствования системы ценообразования в строительстве Счетная палата подняла еще в 2015 году. Правительством был принят план перехода к 2022 году с базисно-индексной модели (при которой утвержденные однажды расценки умножаются на индексы изменения сметной стоимости) на ресурсную модель определения сметной стоимости (при ней используются сметные нормы и сметные цены строительных ресурсов по данным информационной системы ценообразования в строительства - ФГИС ЦС).

Однако анализ СП показал, что одномоментно перейти на ресурсный метод не удастся. Среди причин этого - недостаточный уровень развития промышленного производства и рынка стройматериалов в отдельных регионах, что не позволяет наполнить информационную систему сметными ценами на весь ассортимент, неэффективность механизмов мониторинга цен, недостаточность и недостоверность информации о ценах. Сведения для включения в систему представляют только 32,4% компаний, сейчас в системе есть цены лишь на 13,3% позиций.

"В условиях постоянного роста цен на строительные материалы предприятия строительной индустрии игнорируют обязанность по предоставлению данных об отпускных ценах на свою продукцию, справедливо опасаясь возникновения конкурентных и других коммерческих рисков, - говорит президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин. - А те предприятия, что передают данные в ФГИС ЦС, заинтересованы в подаче более высоких цен, чем реализуют потребителям в действительности".

В связи с этим Минстроем России было предложено вместо ресурсного метода с 2022 года перейти на своего рода "гибрид" - ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. В новом плане, утвержденном правительством, предусмотрено совершенствование механизмов госмониторинга и агрегации цен на строительные ресурсы; повышение наполнения ФГИС ЦС сведениями о ценах через интеграцию с информационными системами налоговой службы, минпромторга и минтранса, отмечает СП.

"Использование базисно-индексного метода является во многом "пережитком" прежней системы ценообразования, возникшей в начале рыночных преобразований 1990-х годов в условиях высокого уровня инфляции. В то время как в большинстве развитых стран с рыночной экономикой уже давно успешно применяется ресурсный метод", - отмечает аудитор СП Светлана Орлова.

"Мотив реформы абсолютно понятен: необходимо формировать сметы на строительные работы, осуществляемые за государственный счет, более приближенными к рынку, - отмечает аудитор СП Наталья Трунова. - Сейчас одной из причин неучастия организаций в конкурсных процедурах на строительные работы является именно невозможность реализовать проект за обозначенную стоимость".

В 2019 году более 41% лотов на торгах были признаны несостоявшимися, то есть на них была подана одна заявка или не вышел ни один претендент. Основная причина - цена, которую выставляли на торги, была занижена, говорит зампредседателя Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системы Национального объединения строителей Павел Малахов. В 2020 году строительная отрасль получила новую сметную базу, вышел ряд ключевых методик, и процент несостоявшихся лотов сократился до 35%, но и он достаточно высокий, добавляет он.

Счетная палата предложила при подготовке стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года предусмотреть раздел, посвященный развитию ценообразования и сметного нормирования в строительстве. А еще до перехода на ресурсно-индексный метод провести оценку изменений в системе ценообразования с использованием пилотных проектов. Необходимо предусмотреть меры, учитывающие как повышение, так и снижение стоимости строительных ресурсов, это позволит сократить дополнительное финансирование из бюджета, отмечается в отчете СП.

Властям регионов рекомендовано для определения экономически обоснованной стоимости строительства, учитывающей региональную специфику, организовать мониторинг строительных ресурсов и средних зарплат рабочих в строительстве.

Переход на ресурсно-индексный метод, по оценке Главгосэкспертизы, повысит достоверность определения сметной стоимости.

Принятые правительством меры позволили поддержать в работоспособном состоянии действующую базисно-индексную модель определения сметной стоимости и одновременно подготовиться к переходу на ресурсно-индексную модель, констатирует Орлова.

Также, по мнению Счетной палаты, важно продолжать работу в части сметного нормирования работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации. "По данным Главгосэкспертизы, разработка новых сметных нормативов для проектирования осуществляется в плановом режиме. Однако вопрос утверждения методик, необходимых для их разработки, и последующей регистрации этих нормативов - это, как правило, достаточно долгий процесс. Надеемся, что он ускорится", - подчеркнула Светлана Орлова. На разработку или актуализацию одной сметной нормы уходит около 1,5 года, это обходится в 517 946,79 рубля.

В уточненном плане предусматривается постепенный, плавный переход к применению полноценного ресурсного метода определения сметной стоимости строительства по мере увеличения объема информации о сметных ценах в ФГИС ЦС, отмечает глава Минстроя Ирек Файзуллин. "Это позволит нивелировать негативные последствия для строительного комплекса, которые могли быть при переходе на ресурсный метод одномоментно, без учета региональных особенностей ценообразования", - сказал Файзуллин. Министр подчеркнул, что ведомство видит несовершенства существующей системы и работает над улучшением механизмов, в том числе с привлечением экспертного сообщества.

Счетная палата продолжит мониторинг проводимой реформы. "Я прошу, чтобы это сопровождение осуществлялось и далее до конца 2022 года, потому что принципиальные изменения произойдут во втором квартале 2022 года, а в целом результат этой работы, наверное, увидим только в 2023 году", - констатировал Файзуллин.