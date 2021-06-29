Швейцария движется к разрыву соглашения с ЕС

Брюссель, вероятно, уже осенью начнет жизнь на новой основе в двусторонних отношениях со Швейцарией. Переговоры по новому рамочному соглашению потерпели неудачу. В ЕС не скрывают раздражения: "Как можно просто так встать из-за стола переговоров. Даже британцы этого себе не позволяли". Именно так в Евросоюзе рассматривают решение Федерального совета о прекращении консультаций. Со своей стороны, некоторые швейцарские политики видят в этом обретение суверенитета, пишет газета Tages-Anzeiger.

Берн может отважиться на "Швегзит". Односторонний выход из переговоров по рамочному соглашению с Евросоюзом многих шокировал. В конечном итоге страна понесет экономический ущерб, отмечает в этой связи портал Spiegel online.

Евросоюз уже дал почувствовать свой гнев по поводу отказа от переговоров. В результате пострадали производители медицинских изделий. Швейцарские компании могут экспортировать свою продукцию, такую ​​как протезы или рентгеновские аппараты при больших административных расходах. Речь также идет о переезде некоторых работников, так как Брюссель отказывается обновлять соглашение о технических барьерах. Обновление договоренности о продукции машиностроения должно произойти в 2023 году. Тогда речь пойдет о значительно больших объемах торговли.

Подвешенным оказалось и участие в исследовательской программе Horizon Europe. Еврокомиссия не хочет разговаривать со Швейцарией до тех пор, пока миллиард евро не будет переведен в фонд ЕС. Есть шанс, что парламент разрешит выделить деньги в сентябре. Тем не менее, отсрочка означает изначальное неудобство для швейцарских ученых.

Переговоры по рамочному соглашению ведутся с 2014 года. Среди прочего оно должно регулировать автоматические обновления и определять порядок арбитражного рассмотрения споров. Но за это время появились новые правила, которые не захотели принять профсоюзы, конституционные юристы и правая Швейцарская народная партия (SVP), выступающая за ограничение иммиграции и сохранение нейтралитета страны. Речь идет о государственной помощи, мерах по защите высоких швейцарских зарплат и доступа граждан ЕС к фондам социального обеспечения Швейцарии, пишет газета Der Standard.