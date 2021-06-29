СК возбудил дело о массовом заражении детей коронавирусом в Туве

Следственный комитет после проверки в детском лагере в Туве возбудил уголовное дело из-за заболевших ковидом детей. Об этом сообщили в СК корреспонденту "РГ". Ребята отдыхали в детском лагере "Байлак".

По версии следствия, с 10 по 22 июня 2021 года в детском лагере было 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу-педиатру лагеря пришел мальчик с жалобами на здоровье, и доктор поставил диагноз - "аллергический дерматит". Ребенка отвезли в районную больницу, где выявили COVID-19.

- 24 июня после изъятия сотрудниками Роспотребнадзора биологического материала у 68 детей и 9 работников выявлена инфекция COVID-19. Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы.

Проверка показала, что с 11 июня к врачу-педиатру обращалось 35 детей с различными жалобами: на боли в горле; насморк, головную боль и кашель. Но врач, в нарушение Методических рекомендаций и Санитарно-эпидемиологических правил, не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора, - объяснили в СК.

Кроме этого оказалось, что в лагере бывали посторонние, и дети выходили за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.

Сейчас следователи провели осмотры места происшествия. В министерстве труда и социальной политики, министерстве здравоохранения Республики Тыва изъяли нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и организацию летнего детского оздоровительного отдыха в регионе, в том числе в детском оздоровительном лагере "Байлак".

Собрали следователи и личные дела отдыхавших в лагере детей и работников лагеря, их медицинские книжки и медицинские справки о состоянии здоровья. До сих пор продолжаются допросы чиновников и работников здравоохранения по обстоятельствам и порядку выдачи детям справок, являющихся свидетельством отсутствия у ребенка медицинских противопоказаний для пребывания в детском лагере.