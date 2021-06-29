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29.06.2021 13:43
Рубрика: Культура

Слабослышащим расскажут о Чехове, Тургеневе и Крылове на языке жестов

Текст: Наталья Лебедева
Фото: ТВ-3 Фото: ТВ-3
Фото: ТВ-3

О самых известных русских писателях и их произведениях, давно ставших классикой отечественной литературы, расскажут на языке жестов в новом социальном образовательном проекте "Звучи!", который представил телеканал ТВ-3. Благодаря тонкой работе профессиональных слабослышащих актеров теперь и люди с нарушениями слуха смогут лучше понимать родной язык и оттенки значений слов, а также по-новому оценить красоту и глубину произведений. Читать стихотворение и позволить ему "прозвучать" на языке жестов - совершенно разные по эмоциональному накалу переживания.

Фото: iStock
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"Звучи!" появился на свет благодаря Марии Румянцевой из Ярославля. В три года она потеряла слух, но научилась грамотно разговаривать и пользоваться языком жестов, а свою жизнь посвятила помощи другим людям с нарушением слуха. У нее была мечта создать видеокнигу на языке жестов, которой она поделилась с жюри проекта "Миллион на мечту". В проекте тогда победил другой человек, но идею Марии поддержал телеканал и Всероссийское общество глухих.

"В школах мы учимся говорить правильно, но мы не учимся мыслить. Мне повезло: я могла слышать с аппаратом (без аппарата - не могу), и в моем классе все были такие. А вот моя сестра училась в классе с полностью глухими людьми, как и она сама. Их учили, как и нас, но в результате они все стали неграмотными. Дело в том, что человек, стараясь услышать то, что он не слышит, напрягает мозг, устает и перестает воспринимать информацию. А язык жестов как вспомогательный язык визуализирует литературу и грамматику русского языка и делает материал доступным для школы", - рассказывала в эфире проекта "Миллион на мечту" Мария Румянцева.

Среди тех, кого можно увидеть на страницах видеокниги, - актрисы московского театра неслышащих актеров "Недослов" Дарья Катиди, Анастасия Кожемякина и сама Мария Румянцева, актеры Театра мимики и жеста Сергей Родин и Максим Тиунов, а также студенты Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ). Текст за кадром читают профессиональные актеры Дария Ермакович и Марк Попов.

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