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29.06.2021 11:26
Рубрика: Общество

Создана маска для определения заражения коронавирусом

Текст: Алена Ларина

В США разработана защитная маска, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек COVID-19 или нет.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Как сообщается на сайте Массачусетского технологического института, его специалисты совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с миниатюрным съемным датчиком, который можно вшить, например, в лабораторный халат или другую одежду.

Примерно через полтора часа ношения маски датчик выдает результат. При этом показания при желании человека могут быть не видны окружающим.

Как отмечается в статье, датчики данного типа начали разрабатывать несколько лет назад. Они уже применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика и могут быть настроены на обнаружение других вирусов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, США занимает первое место в мире по количеству зараженных новым коронавирусом и смертности от этой инфекции.

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