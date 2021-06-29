Создана маска для определения заражения коронавирусом

В США разработана защитная маска, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек COVID-19 или нет.

Как сообщается на сайте Массачусетского технологического института, его специалисты совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с миниатюрным съемным датчиком, который можно вшить, например, в лабораторный халат или другую одежду.

Примерно через полтора часа ношения маски датчик выдает результат. При этом показания при желании человека могут быть не видны окружающим.

Как отмечается в статье, датчики данного типа начали разрабатывать несколько лет назад. Они уже применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика и могут быть настроены на обнаружение других вирусов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, США занимает первое место в мире по количеству зараженных новым коронавирусом и смертности от этой инфекции.