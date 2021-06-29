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29.06.2021 15:06
Рубрика: Digital

Специалисты заявили об опасности приложений для онлайн-знакомств

Текст: Иван Черноусов
По мнению специалистов по информационной безопасности приложения для онлайн-знакомств хранят много личной информации, которая может быть использована для киберсталкинга (преследования в интернете) и доксинга (публикации данных о человеке без его ведома и согласия для нанесения вреда его репутации). Об этом сообщила "Лаборатория Касперского".

В большинстве таких сервисов наблюдаются серьезные проблемы с приватностью. Пользователям предлагают добавить информацию о том, где они работают или учатся. Такие подробности упрощают поиск человека в социальной сети, где, если не включены настройки приватности, о нем можно узнать еще больше.

Фото: istock
На Android-смартфонах без спроса появилось неудаляемое приложение

Пользователи Happn, Her, Bumble и Tinder обязаны указывать свое местоположение. Некоторые приложения, например Mamba, показывают его с точностью до метра. У Happn есть дополнительная функциональность, которая позволяет владельцам аккаунтов видеть, сколько раз и где они пересекались с мэтчем (человеком, ответившим взаимностью в приложении).

Специалисты предупреждают, что все данные, а также содержимое чатов и фотографии, могут быть использованы для сталкинга в Сети или реальном мире, а также для доксинга. "Mamba - единственное из изученных приложений, в котором можно делать фотографии размытыми бесплатно, а Pure - единственное, в котором запрещено делать скриншоты чатов", - отметили в "Лаборатории Касперского".

Пользователям дейтинговых приложений порекомендовали не давать в профиле слишком много информации (фамилия, работодатель, фото с друзьями, политические взгляды), не привязывать аккаунты в социальных сетях к профилям в приложениях для онлайн-знакомств, обозначать местоположение вручную, по возможности использовать двухфакторную аутентификацию, удалять или скрывать профиль, если перестаёте пользоваться приложением, общаться через встроенный мессенджер и переходить в другие мессенджеры, только если доверяете собеседнику, но и в этом случае выбирать безопасную платформу.

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