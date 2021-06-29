Список Партии пенсионеров на выборах в Думу возглавил ее лидер Владимир Бураков

По итогам тайного голосования, делегаты съезда утвердили федеральный список из 341 кандидата в составе 36 региональных групп. Первым номером общефедерального списка стал председатель партии Владимир Бураков, в тройку лидеров вошли также заместители председателя Центрального совета партии - Владимир Ворожцов и Андрей Широков.
В составе региональных групп есть действующие парламентарии. Так, первым номером группы номер 33 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область) утверждена сенатор Российской Федерации Елена Грешнякова, сейчас она представляет Хабаровский край в Совете Федерации. А группу 17 (Московская область) возглавил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, бывший замглавы Госнаркоконтроля.
Кроме того, партия выдвинула кандидатов по 200 одномандатным округам.
Напомним, Партия пенсионеров обладает так называемой парламентской льготой - она имеет право регистрировать кандидатов на выборах в Госдуму без сбора подписей, поскольку представлена в 17 региональных законодательных собраниях.