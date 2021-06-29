Список Партии пенсионеров на выборах в Думу возглавил ее лидер Владимир Бураков

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Партия пенсионеров) идет на выборы в Госдуму во главе с тройкой своих руководителей. Предвыборный съезд партии также выдвинул во вторник кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости