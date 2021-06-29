США накрыл небывалый "купол жары"

Инфраструктура северо-западного побережья США не выдерживает экстремальной жары. Столбики термометров в Сиэтле (штат Вашингтон) поднялись уже до 42 градусов, а в Портленде (штат Орегон) - почти до 47 градусов. Невообразимые за всю историю наблюдений для этих штатов цифры сразу на несколько градусов перекрыли исторические рекорды и на 10-20 градусов превышают средние показатели для этого времени года.

А в городке Литтон в соседней Канаде установлен национальный рекорд за всю историю наблюдений - 47,8 градуса. Тяжелее всего приходится дорожному покрытию - раскаленный асфальт расширяется и лопается. В соцсетях появляются все новые фотографии трещин и вздутий на магистралях. На электрических подстанциях от небывало высоких температур плавится проводка. Здания в северных штатах США не рассчитаны на жару, особенно на затяжные ее периоды. В частности, там не столь распространены кондиционеры, поэтому местным жителям приходится тяжело. Они пытаются спастись от жары в палатках в парках и у фонтанов. В Портленде в концертном зале открыли специальный охлаждающий центр, где любой желающий может провести некоторое время, чтобы передохнуть от уличного пекла.