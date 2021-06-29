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29.06.2021 20:18
Рубрика: Экономика

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Субсидирование найма распространили на выпускников вузов и колледжей
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Более 100 тысяч россиян смогли трудоустроиться в этом году благодаря программе субсидирования найма. Еще 10 тысяч заявок - на рассмотрении, поскольку соискатели проходят собеседования, рассказали "РГ" в минтруде.
До конца года благодаря программе смогут найти работу 110 тысяч человек. Фото: Сергей Михеев До конца года благодаря программе смогут найти работу 110 тысяч человек. Фото: Сергей Михеев
До конца года благодаря программе смогут найти работу 110 тысяч человек. Фото: Сергей Михеев

Наиболее активно включились в программу работодатели Краснодарского края, Ростовской, Самарской и Нижегородской областей, а также Республики Башкортостан. Планируется, что до конца года с помощью этой меры господдержки смогут найти работу еще 110 тысяч граждан. В их числе те, кто потерял работу и встал на учет в центрах занятости до 1 января 2021 года, а теперь еще и выпускники вузов и колледжей, завершившие обучение в прошлом году. При условии, что они уже зарегистрировались в качестве безработных или только получат этот статус официально до конца действия программы.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране

"Молодые люди после окончания обучения не сразу обращаются в центры занятости, как правило, сначала сами пытаются найти работу. В связи с этим в правительстве пересмотрели условия программы, а саму ее продлили до 27 декабря 2021 года", - пояснили в минтруде.

Число нетрудоустроенных выпускников 2020 года предстоит уточнить минобрнауки. Официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет сегодня около 150 тысяч человек, а из 32 тысяч человек, которые в прошлом году получили высшее образование по договору целевого обучения (он заключается между вузом и работодателем), сейчас работают только 22,5 тысячи человек.

Суть программы субсидирования найма в стимулирующих выплатах работодателям, которые трудоустраивают к себе безработных через центры занятости. Субсидия предоставляется за каждого оформленного по трудовому договору гражданина и включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, а также сумму страховых взносов. В среднем ее размер по России составляет около 50 тысяч рублей за одного работника. Всего на содействие найму в бюджете в 2021 году предусмотрено более 12 млрд рублей.

Для участия в программе работодателям требуется дистанционно подать заявку в "личном кабинете" на портале "Работа в России", где необходимо указать перечень вакантных должностей. Первую часть субсидии они могут получить через месяц с даты заключения с работником трудового договора. Вторую часть выплатят, когда новый сотрудник отработает три месяца, третью - по итогам полугода.

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