Театр на Бронной откроет сезон спектаклем Молочникова "Платонов. Болит"

Театр на Малой Бронной объявил планы на следующий сезон. Рановато, скажете вы, и будете неправы: просто Константин Богомолов сотоварищи выходят из летнего отпуска раньше остальных - первые показы назначены уже на 10 августа. Поиск режиссеров, способных создавать события, обновление труппы, переезд в главное здание после реконструкции - об этих и других планах на ближайшее будущее журналистам рассказал худрук театра.

- Буквально завтра, 30 июня, мы закрываем сезон, который, я считаю, прошел для нашего театра очень успешно. Несмотря на пандемию, мы выпустили серию спектаклей - "Бульба.Пир", "Бесы Достоевского", "Бэтмен против Брежнева", "Благоволительницы", наконец, "Дядя Лева" по "Покровским воротам". Все они идут и собирают своих зрителей, - подчеркнул художественный руководитель театра Константин Богомолов.

А к следующему сезону уже готовятся сразу две постановки по Чехову, причем оба режиссера знакомы зрителю Театра на Бронной: Александр Молочников ("Бульба. Пир") представит спектакль "Платонов. Болит" по "Пьесе без названия", который и откроет сезон, а Микита Ильинчик ("Благоволительницы") - свое прочтение "Вишневого сада".

- Мы продолжаем крайне важную для нас линию - открытие новых режиссерских имен. Большим событием грозит стать и "Гамлет" в постановке ученика Андрея Могучего Эдгара Закаряна. Спектакль выйдет в октябре - начале ноября на Большой сцене, - рассказал худрук.

Сам режиссер тоже репетирует премьеру - и снова Достоевский. После "Бесов" Константин Богомолов решил взяться за "Идиота", пока - под условным названием "Новый Идиот". Выпускать спектакль будут к переезду из "Дворца на Яузе" в отремонтированное историческое здание, то есть ближе к концу сезона 2021/2022.

Кроме того, театр ведет переговоры о новых постановках с режиссерами Николаем Рощиным, Данилом Чащиным, Кириллом Вытоптовым. Так что, афиша сезона обещает пополняться.

По словам Богомолова, еще один принципиальный момент - обновление труппы: "В отличие от многих московских театров, мы очень интенсивно сейчас смотрим выпускающиеся курсы. Я думаю, что в межсезонье мы примем целую группу молодых артистов. Да, сейчас у нас было очень много приглашенных звезд и не только, но это была моя сознательная политика".

Если будет позволять эпидемиологическая ситуация, то активно планируют и гастролировать. Сейчас у театра в планах - Оренбургская, Белгородская и Курская области, где покажут спектакль Олега Долина "Женщина-змея", после - одну из самых популярных постановок (какую именно - пока решают) повезут в Казахстан, омичей ждут "Благоволительницы", а новосибирцев - "Бесы Достоевского".

Что же касается реконструкции основного здания, то, как заверила директор Театра на Малой Бронной Елена Мироненко, сейчас работы завершены на 70 процентов, однако реконструкция в зрительном зале и в фойе еще продолжается. Вернуться на основную площадку планируют к лету следующего года.

Прямая речь

Микита Ильинчик, режиссер:

- Театр на Малой Бронной предлагает очень важную опцию для молодых режиссеров - стать своего рода резидентами театра, сделать здесь свои первые шаги. Это очень важно, потому что многим выпускникам даже самых именитых вузов приходится достаточно непросто. В прошлом сезоне я поставил один из важнейших романов ХХ века - "Благоволительницы" Джонатана Литтелла. За это огромное спасибо. Следующий проект - "Вишневый сад". До режиссерского факультета я учился на театроведческом, и так получилось, что посмотрел очень и очень много "Вишневых садов". На данном этапе для меня это диалог с контекстом этой пьесы и в истории русского, и в истории общемирового театра. Мне кажется, сейчас она превратилась в какую-то бенефисную историю, и вот от этого мне бы как раз хотелось отойти.