Техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по дефициту нефти

По итогам заседания техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по объему дефицита нефти на рынке в этом году на уровне 1,4 млн б/с по году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы комитета.

Согласно основному сценарию, спрос будет расти на 6 млн б/с, а дефицит достигнет максимума в четвертом квартале. Если спрос замедлится до 5 млн б/с, а предложение возрастет на 1 млн б/с, дефицит составит 0,2 миллиона б/с. Оба сценария базируются на сохранении текущего уровня добычи в Иране, Ливии и Венесуэле.

По действующим договоренностям страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти на 2,1 млн б/с с мая по июль. 1 июля во время встречи будет принято решение о продолжении или изменении этого плана.