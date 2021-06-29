Телекоммуникационные технологии влияют на развитие всей экономики

В1990-х годах на типичной фотографии успешного китайского бизнесмена можно было увидеть неуклюжий мобильный телефон в форме кирпича. Такие мобильные телефоны были больше ладони и годились только для совершения и приема звонков. Но тогда мобильный телефон считался предметом роскоши. Потребовались десятилетия разработок, чтобы эти телефоны смогли превратиться в современные изящные и универсальные суперсмартфоны, которые могут выполнять широкий спектр задач от покупки билетов в кино и записи на прием к врачу до загрузки фильмов объемом 1 ГБ за считанные секунды. За этот период Китай превратился из последователя технологии 2G в пионера технологии 5G.

Генеральный директор ассоциации по потреблению информации Information Consumption Alliance Сян Лиган, пристальный наблюдатель за телекоммуникационным сектором в течение почти двух десятилетий, говорит: "Китайские телекоммуникационные компании добились больших успехов в своих инновационных возможностях благодаря последовательному и активному вкладу в исследования и разработки. У них есть твердое желание делать передовые разработки. Китайские телекоммуникационные компании процветают на мировой арене не только как конкурентоспособные игроки, но и как пионеры в экспериментах с новыми технологиями".

Китай входит в число первых стран в мире, которые коммерциализируют услуги 5G. Еще в июне 2019 года министерство промышленности и информатизации - главный отраслевой регулирующий орган страны - выдало лицензии трем крупным операторам связи на коммерческие услуги 5G.

Китайские телекоммуникационные компании активизируют свои усилия в области НИОКР

Всего за два года Китай на предварительной основе построил крупнейшую в мире сеть 5G с 280 миллионами мобильных подключений, что составляет более 80 процентов глобальных подключений к 5G, говорит заместитель министра промышленности и информатизации Лю Лехун. Он считает, что по мере того, как китайские потребители становятся все более склонными обновлять свои телефоны, ожидается, что на смартфоны 5G будет приходиться более 80 процентов от общего объема поставок смартфонов в Китае во второй половине этого года. По его словам, на данный момент страна уже построила 819 тысяч базовых станций 5G по всей стране, что составляет около 70 процентов от их общего количества в мире.

Между тем китайские компании активно изучают, как использовать сверхбыстрые беспроводные технологии для содействия модернизации промышленности и цифровой трансформации в традиционных секторах.

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь ранее заявил, что Китай построил самую крупную коммерческую сеть 5G, а потребительский и промышленный интернет в стране также набрал высокие темпы развития, поставив Китай в число лидеров в области глобальных инноваций и развития. Промышленный интернет означает конвергенцию промышленных систем с мощью передовых вычислений, аналитики, датчиков и новых уровней связи. Раньше это была лексика, известная только инсайдерам телекоммуникационной отрасли, но теперь этот термин имеет более широкий резонанс среди людей из самых разных секторов. Причем рядовые работники особенно извлекают выгоду из этих технологий.

Беспилотный автобус с поддержкой 5G участвует в дорожных испытаниях в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Фото: Ли Цзяънань/ Синьхуа

Лю Цзивэнь, возглавляющий завод Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel по производству толстолистовой стали шириной 5 метров, говорит, что он хорошо понимает, что может дать интеграция 5G и промышленного интернета. В диспетчерской на сталелитейном заводе компании в Сянтане, провинция Хунань, четыре техника управляют джойстиками для дистанционного управления мостовыми кранами на соседнем высокотемпературном заводе. Через большой экран, на котором отображается видео завода в реальном времени, сотрудники следят за процессами и всем оборудованием и упорядоченно перемещают все вокруг.

"Раньше центр управления нужно было разместить на сталелитейном заводе, чтобы можно было контролировать процессы без задержки. Нам приходилось работать в среде с высокими температурами, шумом и пылью. Но все это изменилось благодаря сети 5G", - говорит Лю. Он также считает, что низкая задержка и большая пропускная способность 5G позволяют разместить центр управления в удобном рабочем месте за пределами завода, и один сотрудник может удаленно управлять несколькими мостовыми кранами одновременно, что значительно повышает эффективность. Это резко контрастирует с часто встречающимся изображением металлургов, трудящихся на заводах в сложных условиях. Типичная трудоемкая черная металлургия претерпевает трансформацию благодаря коммерциализации 5G и других передовых технологий.

Помимо активизации усилий по раскрытию всего потенциала самых передовых на сегодняшний день коммуникационных технологий, китайские телекоммуникационные компании активизируют свои усилия в области НИОКР и вносят больший вклад в глобальные технические стандарты.

Глава отдела интеллектуальной собственности Huawei Technologies Co Джейсон Дин сказал, что компания стала одним из крупнейших держателей патентов в мире благодаря инвестициям в инновации. По состоянию на конец 2020 года у Huawei было более 100 тысяч действующих патентов по всему миру.

В частности, Huawei внесла наибольший технический вклад в патенты, необходимые для соблюдения мировых стандартов 5G. По словам Дина, это было достигнуто благодаря тому, что Huawei потратила около 90 миллиардов долларов на исследования и разработки с 2010 по 2019 год. Последний отчет немецкой компании IPlytics, занимающейся патентной аналитикой, показал, что по состоянию на 1 февраля на долю Huawei приходилось 15,39 процента глобальных семейств патентов 5G или коллекций патентных заявок, охватывающих тот же или аналогичный технический контент. Эта наибольшая доля в мире.

Глава Китайской ассоциации глобальной системы мобильной связи Сыхань Бо Чэнь считает, что 5G формирует будущее, и Китай по-прежнему будет в авангарде этих изменений. "Каждый сектор претерпевает глубокую трансформацию, и связанный с этим прогресс будет стимулировать глобальное восстановление и поможет миру преодолеть последствия пандемии COVID-19", - сказала она.