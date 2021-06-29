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29.06.2021 23:01
Рубрика: Общество

Ученые изобрели устройство для похудения в виде "замка на зубах"

Текст: Андрей Васильев

Новозеландские ученые изобрели устройство, которое, по их словам, останавливает тучных людей от чрезмерного питания, удерживая их рот на своего рода "замке". Университет Отаго в Новой Зеландии распространил сообщение, что DentalSlim Diet Control - это "первое в мире устройство для похудения, которое эффективно поможет бороться с глобальной эпидемией ожирения".

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Прибор устанавливается дантистом и позволяет людям открывать рот только на 2 миллиметра, "ограничивая их жидкой диетой". "Это позволяет говорить слова и не ограничивает дыхание", - поясняется на сайте университета. В результате испытания, проведенного в городе Данидин, испытуемые потеряли в среднем 6,36 килограмма за две недели. Ведущий научный сотрудник университета Отаго, профессор Пол Брантон, сказал, что изобретение является "эффективным, безопасным и доступным". По его словам, основным препятствием для успешной потери веса для людей является соблюдение правил питания, а прибор "помогает им выработать новые привычки, позволяя им придерживаться низкокалорийной диеты в течение определенного периода времени".

Однако увидев фото этого необычного устройства на сайте университета, некоторые пользователи в Twitter назвали его "ужасающим", а один из комментаторов сравнил прибор со средневековым орудием пыток. Между тем, издание British Dental Journal сообщило, что некоторые из семи человек, участвовавших в эксперименте, признались, что они "не могли произносить некоторые слова", и изредка "чувствовали себя напряженными и смущенными". Один пациент признался, что "жульничал", употребляя растопленный шоколад и газированные напитки. После негативной реакции пользователей университет написал на страничке в соцсети, что устройство можно удалить через две или три недели, оно не является "долгосрочным инструментом для похудения и нацелено на то, чтобы помочь людям сбросить вес за короткий срок".

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