Ученые отслеживают новые штаммы COVID-19 у тяжелобольных пациентов

Накопление информации позволит более эффективно оценить эпидемиологическую обстановку и вовремя принимать решения об организации профилактических мероприятий, чтобы контролировать ситуацию в стране, - говорится в сообщении ведомства.

Чем больше научных учреждений, занимающихся секвенированием, примут участие в накоплении данных о SARS-CoV-2, тем более полной будет база, а значит и представление о коронавирусе. К настоящему времени уже 26 научных организаций зарегистрировались на портале genome.crie.ru и активно участвуют в пополнении базы данных. За последнюю неделю к программе присоединились НИЦЭМ имени Гамалеи и научные организации Минздрава РФ. На этапе подписания находится соглашение об участии в проекте Сколковского Института Науки и Технологий.

В научные организации Роспотребнадзора, которые проводят секвенирование, поступает биоматериал из всех 85 регионов России, в том числе, с отдаленных территорий. Больше всего данных сейчас накапливается для таких регионов как Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Особое внимание уделяется секвенированию вирусов, обнаруженных в биоматериале людей, приехавших из-за рубежа, а также пациентов стационаров, у которых заболевание COVID-19 протекает особенно тяжело или с какими-то особенностями - так ученые стараются быстрее отследить возможное распространение в стране новых штаммов коронавируса.

"Для достижения успеха в секвенировании геномов нового коронавируса необходимо объединение усилий и расширение секвенирования. Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора приглашает все научные организации к сотрудничеству", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.