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29.06.2021 07:41
Рубрика: Общество

Ученые отслеживают новые штаммы COVID-19 у тяжелобольных пациентов

Текст: Ирина Невинная
Российская Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, зарегистрированная в начале июня, продолжает расширяться. В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, разработавшем эту программу, приглашают присоединиться к ней все научные организации, занимающиеся секвенированием геномных последовательностей коронавируса и заинтересованные в развитии работ по анализу его генетики и распространения в нашей стране. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Накопление информации позволит более эффективно оценить эпидемиологическую обстановку и вовремя принимать решения об организации профилактических мероприятий, чтобы контролировать ситуацию в стране, - говорится в сообщении ведомства.

Фото: iStock
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Чем больше научных учреждений, занимающихся секвенированием, примут участие в накоплении данных о SARS-CoV-2, тем более полной будет база, а значит и представление о коронавирусе. К настоящему времени уже 26 научных организаций зарегистрировались на портале genome.crie.ru и активно участвуют в пополнении базы данных. За последнюю неделю к программе присоединились НИЦЭМ имени Гамалеи и научные организации Минздрава РФ. На этапе подписания находится соглашение об участии в проекте Сколковского Института Науки и Технологий.

В научные организации Роспотребнадзора, которые проводят секвенирование, поступает биоматериал из всех 85 регионов России, в том числе, с отдаленных территорий. Больше всего данных сейчас накапливается для таких регионов как Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Особое внимание уделяется секвенированию вирусов, обнаруженных в биоматериале людей, приехавших из-за рубежа, а также пациентов стационаров, у которых заболевание COVID-19 протекает особенно тяжело или с какими-то особенностями - так ученые стараются быстрее отследить возможное распространение в стране новых штаммов коронавируса.

"Для достижения успеха в секвенировании геномов нового коронавируса необходимо объединение усилий и расширение секвенирования. Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора приглашает все научные организации к сотрудничеству", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

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