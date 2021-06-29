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29.06.2021 09:44
Рубрика: В мире

Ученые заявили о возможности смешивания доз вакцин от Pfizer и AstraZeneca

Текст: Юрий Чернов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании пришли к выводу, что применение комбинации доз вакцин двух производителей, Pfizer и AstraZeneca, возможно. В опубликованном университетом докладе отмечается, что комбинированное использование доз этих препаратов приводит к формированию иммунитета от коронавируса.

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Задачей исследователей было выяснить, можно ли безопасно и эффективно использовать дозы вакцин от указанных производителей в различных комбинациях. В случае положительных результатов, отмечают специалисты университета, правительство Великобритании, а также другие страны смогут выстраивать более гибкую политику вакцинации населения, исходя из доступности тех или иных препаратов в конкретный момент времени.

В первом этапе исследования приняли участие более 800 человек. Им вводились дозы Pfizer и AstraZeneca с интервалом в четыре недели. В результате, в какой бы последовательности не применяли отмеченные препараты, "у испытуемых наблюдался уверенный имунный ответ против COVID-19". В ближайшее время будут опубликованы результаты исследований с увеличенным, 12-недельным интервалом введения вакцин.

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