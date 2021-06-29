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Умер режиссер Александр Воропаев

Новости
    29.06.2021, 15:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 80 лет ушёл из жизни режиссёр Александр Воропаев, сообщает сайт Союза кинематографистов.

"На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Воропаева Александра Алексеевича", - сообщается в некрологе.

Александр Воропаев родился в 1941 году, в 1969-м окончил операторский факультет ВГИК, в 1972-м - режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Окончив ВГИК, работал оператором на "Мосфильме". С 1982 года - режиссер-постановщик.

Снимал как игровые фильмы ("На краю бездны", "Место под солнцем", "Лучшая дорога нашей жизни", "Василиса Мелентьева", "На пороге", "Не забудь оглянуться", "Клан"), так и документальные ("Страна аланов", "Святого Георгия слово").

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