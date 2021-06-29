Умер самый известный шведский исполнитель регги Пепс Перссон

Самый известный шведский исполнитель регги, замечательный Пепс Персон умер в своем доме в Виштё на 75-м году жизни утром 27 июня. Об этом сообщило национальное телевидение со ссылкой на официального представителя музыканта.

Причина смерти не указана, но сообщается, что Пепс уже некоторое время перед тем неважно себя чувствовал. Коллеги скорбят, говоря, что он был для всех гуру, и с Пепсом ушла эпоха.

Vila i frid Peps Persson 🙏❤️☀️ Tack för musiken och mystiken. 🌸💜🕉 pic.twitter.com/A48VUbL3ZG — Thomas Di Leva (@ThomasDiLeva) June 27, 2021

Настоящее имя дорогого усопшего - Пер-Оке Персон Томми. Родился он в 1946-м в Хельсингборге, в 60-е увлекся регги и в 1966-м собрал группу Downbeat Crown.

На заре карьеры, в конце 60-х / начале 70-х, Пепс записал несколько англоязычных альбомов, но далее переключился в более самобытные области и запел на сканском наречии, распространенном главным образом на юге Швеции, в бывших ее датских провинциях. В 1973 году создал группу Peps Blodsband.

Пепс колоритно исполнял собственные композиции, делал каверы на Боба Марли и был значительной величиной progg - левацкого некоммерческого движения в шведской музыке, зародившегося в конце 60-х и пышно расцветшего в 70-х.

Это закончилось скандалом. После триумфа АВВА с Waterloo на "Евровидении" в английском Брайтоне конкурс 75-го года проводился в Швеции и был встречен адептами progg в штыки. Проггеры провели собственный альтернативный фестиваль, начались бурные дебаты, по итогам которых Швеция приняла решение не отправлять своих послов на "Евровидение" в 1976-м. После чего движение (мавр сделал своё дело…) начало неуклонно приходить в упадок, подкошенное хард-роком и электроникой.