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29.06.2021 13:03
Рубрика: В мире

В Австрии с 1 июля ослабят масочный режим и отменят комендантский час

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Ronald Zak Фото: AP Photo/Ronald Zak
Фото: AP Photo/Ronald Zak

Правительство Австрии предлагает для граждан с 1 июля "летние радости жизни", включая ночную гастрономию и крупные мероприятия без респираторов типа FFP2, сообщает телеканал Oe24.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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В будущем от респираторов можно будет отказаться в гастрономии, туризме, культурных и развлекательных мероприятиях (например, фитнес-студии, театры), на спортивных объектах с участием более 100 человек.

В офисах, общественном транспорте, магазинах и музеях достаточно будет использовать обычные средств защиты рта и носа. Это правило относится также к домам для престарелых и больницам.

Продавцам розничной торговли, а также парикмахерам или косметологам, "оказывающим услуги, близкие к телу", больше не нужна маска для лица, если они были вакцинированы, выздоровели или прошли тестирование. Это далеко идущее облегчение особенно заметили представители торговых компаний.

Разрешен также ночной кейтеринг. При этом комендантский час полностью отменяется. Можно будет потанцевать и выпить в баре. Однако на начальном этапе могут использоваться только 75 процентов мощностей.

Социальная дистанция в один метр в розничной торговле и общественном питании больше учитываться не будет, это позволит отказаться от ограничений по количеству покупателей.

В зависимости от уровня инфицирования и прогресса вакцинации с 22 июля последуют дальнейшие послабления. Носить защитные маски для лица придется только в общественном транспорте и магазинах для повседневного использования.

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