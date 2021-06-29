В бывшей столице Швеции найдены тысячелетии христианские гробницы

Археологии обнаружили на территории древней столицы Швеции - в городе Сигтуна - семь христианских гробниц. Захоронения были сделаны в эпоху язычников викингов и датируются концом Х века.

"Уникальность заключается в том, что несколько человек похоронены в деревянных гробах, покрытых камнем, - сооружение, которое мы раньше не видели в Сигтуне", - считает руководитель проекта "Археология" Йохан Рунер.

В захоронениях найдены останки восьми человек, которые были похоронены вместе с ножом, поясом и гребнем для волос. В одной из могил лежали двое младенцев, умерших, вероятно, во время родов. Раскопки продолжаются и ученые рассчитывают получить больше информации о торговых связях столицы Швеции с другим городом эпохи викингов - Биркой.

Справка "РГ"

Сигтуна была основана Эриком Победоносным в 970-х годах. Позже город стал резиденцией его сына, первого шведского христианского короля Улофа Скетконунга, у которого были первые шведские монеты, отчеканенные в Сигтуне. 12 августа 1187 года шведская столица была захвачена ополчением из Новгорода. Архиепископ Упсальский Юхан был убит, а Сигтуна разрушена до основания.