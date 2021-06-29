В древнеримской крепости Виндоланда найдено изображение бога-кавалериста

На севере Англии при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланда обнаружена каменная плита с обнаженным всадником. Вооруженный копьем кавалерист стоит рядом с лошадью.

Как сообщает Тhe history blog, плита из песчаника, размером в ширину 160 миллиметров и в высоту - 315 миллиметров, изначально находилась в нише, но затем ею замостили здание IV века.

Археолог Марта Альберти полагает, что на камне вырезан не конкретный человек, а покровитель воинов бог войны Марс или бог путешественников Меркурий.

В пользу данной гипотезы свидетельствует информация о воинских контингентах древнеримского укрепленного лагеря. Строителями и обитателями Виндоланда в 85 году были ауксилии - вспомогательные конные подразделения римской армии, набиравшиеся из жителей покоренных территорий. В документах говорится о когорте из племени тунгров, затем их сменили батавы, позднее часть нервиев, а с 213 года - IV конная когорта галлов. Гарнизон лагеря достигал 1000 человек. Укрепления около вала Адриана просуществовали до начала V века.