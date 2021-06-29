В Греции мотивируют молодежь привиться

Власти Греции начали мотивировать собственную молодежь к прохождению вакцинации от коронавируса. Как сообщило местное издание "То Вима", начиная с этой недели сделавшие прививку от COVID-19 греки в возрасте от 18 до 25 лет, получат купон на 150 евро. Столь неожиданный подарок от премьера Кириакоса Мицотакиса молодые (и в массе своей безработные) греки восприняли на ура - количество записей на прививку немедленно удвоилось в два раза. Если раньше в 11-миллионной Греции ежедневно вакцинировались от 8 до 9 тысяч человек, то сразу после объявления о "ковид-бонусах" это число подскочило до 18 тысяч.

Впрочем, в Афинах раздавать наличные еврокупюры никто не собирается. Вместо этого прививающаяся одобренными в ЕС вакцинами греческая молодежь получит так называемую предоплаченную "свободную карту" ("карта элефериас" - греч.). Ее можно с 15 июля использовать для оплаты культурных мероприятий или путешествий.

Как это будет выглядеть на практике? Сообщается, что положенный за прививку эквивалент 150 евро "упадет" на счет мобильного телефона. Но потратить эту сумму можно будет только через специальное мобильное приложение и только на определенные цели. Среди них поход в кино или музей, проезд на воздушном и водном транспорте, проживание в гостинице или аренда автомобиля. Не исключено, что со временем этот список расширится и в него включат оплату интернет-трафика. В Греции полностью вакцинировались около 30 процентов населения, но среди молодежи только 18 процентов юных эллинов сделали прививки. По подсчетам Афин, на "свободную карту" могут претендовать около 940 тысяч молодых жителей.