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29.06.2021 21:30
Рубрика: В мире

Купон за укол

В Греции мотивируют молодежь привиться
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Власти Греции начали мотивировать собственную молодежь к прохождению вакцинации от коронавируса. Как сообщило местное издание "То Вима", начиная с этой недели сделавшие прививку от COVID-19 греки в возрасте от 18 до 25 лет, получат купон на 150 евро. Столь неожиданный подарок от премьера Кириакоса Мицотакиса молодые (и в массе своей безработные) греки восприняли на ура - количество записей на прививку немедленно удвоилось в два раза. Если раньше в 11-миллионной Греции ежедневно вакцинировались от 8 до 9 тысяч человек, то сразу после объявления о "ковид-бонусах" это число подскочило до 18 тысяч.

Впрочем, в Афинах раздавать наличные еврокупюры никто не собирается. Вместо этого прививающаяся одобренными в ЕС вакцинами греческая молодежь получит так называемую предоплаченную "свободную карту" ("карта элефериас" - греч.). Ее можно с 15 июля использовать для оплаты культурных мероприятий или путешествий.

Фото: Ramon Espinosa/Pool Photo via AP
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Как это будет выглядеть на практике? Сообщается, что положенный за прививку эквивалент 150 евро "упадет" на счет мобильного телефона. Но потратить эту сумму можно будет только через специальное мобильное приложение и только на определенные цели. Среди них поход в кино или музей, проезд на воздушном и водном транспорте, проживание в гостинице или аренда автомобиля. Не исключено, что со временем этот список расширится и в него включат оплату интернет-трафика. В Греции полностью вакцинировались около 30 процентов населения, но среди молодежи только 18 процентов юных эллинов сделали прививки. По подсчетам Афин, на "свободную карту" могут претендовать около 940 тысяч молодых жителей.

В мире Европа Греция Вакцинация от коронавируса

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