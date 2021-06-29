В Греции нашли похищенную девять лет назад картину Пикассо

Полиция Греции нашла картину Пабло Пикассо "Голова женщины", похищенную девять лет назад из Национальной галереи. Это полотно было написано знаменитым испанским художником в 1939 году и спустя десять лет передано в дар афинскому музею "за смелое сопротивление греческого народа во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны". В 2012 году картина вместе с еще двумя ценными экспонатами ("Ветряной мельницей" Пита Мондриана и рисунком на евангельские темы Гульельмо Каччи) была украдена из галереи. Это преступление тогда было названо "кражей века".

Как удалось установить полиции, воры проникли в музей рано утром 9 января через незапертый балкон, включили сигнализацию в разных местах, тем самым запутав охрану, и сняли несколько картин с рам. Правда, одну им пришлось бросить, когда они уже покидали стены музея. На совершение преступления ушло всего семь минут. Полиция арестовала двух мужчин по подозрению в совершении кражи, однако ни картины, ни организатора не смогла найти.

В течение нескольких лет расследование буксовало, следователи ожидали, что музейные ценности появятся на черном рынке, но этого так и не произошло. В итоге в полиции пришли к выводу, что полотна не удалось вывезти из страны, и вновь возобновили их активные поиски. К этому делу были привлечены спецслужбы.

В конце концов розыск увенчался успехом. Полиция обнаружила полотна Пикассо и Мондриана в небольшом греческом городе Кератея (в 45 километрах к югу от Афин) и, как сообщают местные СМИ, задержала подозреваемого.