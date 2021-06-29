В Индии более 40 тысяч человек заразились "черной плесенью"

Индийские врачи выявили более 40,8 тысячи случаев заболевания "черной плесенью". Об этом сообщил министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

По его словам, "в 31,3 тысячи случаев были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга", цитирует РИА Новости. От грибковых инфекций в Индии скончались 3,1 тысячи человек.

Рассказал Вардхан и о возрасте заболевших. К группе 18-45 лет относятся 32 процента пациентов, у которых был обнаружен грибок. Еще 42 процента - это группа людей 45-60 лет и 24 процента - старше 60 лет. При этом у 64 процентов заболевших был диабет, а 53 процента принимали стероидные препараты.

Напомним, в Индии на фоне сложной ситуации с коронавирусом была зафиксирована вспышка заболевания мукормикозом ("черной плесенью"). По данным индийского минздрава, эта грибковая инфекция проникает в легкие человека после вдыхания спор грибка и нередко поражает инфицированных или переболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что индийские медики обнаружили "зеленую плесень", или аспергиллез легких. Речь идет о 34-летнем жителе города Индаур, который подхватил опасный грибок на больничной койке, где провел полтора месяца с тяжелым течением коронавируса.