В Индонезии ужесточат ограничения из-за распространения штамма "Дельта"

В Индонезии из-за роста числа инфицированных индийским штаммом "Дельта" снова ужесточаются коронавирусные ограничения. Большинство сотрудников предприятий будут переведены на "удаленку". Кафе и рестораны закроют. Для полетов внутри страны потребуется либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, либо сертификат о сделанной прививке.

Сейчас в отдельных районах Индонезии действуют ограничения, согласно которым рестораны и кафе могут заполняться только на 25 процентов.

В министерстве здравоохранения страны сообщили, что 27 июня было выявлено свыше 20 тысяч заразившихся коронавирусом.

Всего же с начала пандемии выявлено более двух миллионов заболевших, почти 58 тысяч - скончались. В больницах не хватает мест и врачей, пишет ТАСС.