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Рубрика: В мире

Ты мне - я тебе

В Италии откроют магазин с оплатой по бартеру
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Коронавирусные времена подталкивают предпринимателей на поиск новых форм взаимодействия с клиентом, исключающего прямые денежные расчеты. В Милане 1 июля откроет двери необычный магазин, в котором можно будет обменять свою вещь на понравившуюся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект появился на свет по итогам тендера, объявленного муниципалитетом Милана. Его реализацию доверили компании, которая через свое приложение организует мероприятия, обмены и покупки с целью защиты окружающей среды, стимулирования циркулярной экономики и пропагандирования философии разумного потребления. Первый такой магазин откроется всего через несколько дней в сердце города, на улице Корсо Буэнос-Айрес. В этой торговой точке деньги как таковые будут упразднены. Работа - на основе ныне популярных среди обитателей соцсетей бартерных отношений.

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"Желающие могут посетить наш магазин и принести предметы, от которых они хотят избавиться. Взамен после оценки мы снабдим их виртуальной валютой - "таблетками", - на которую можно приобрести прямо на месте или онлайн через наше приложение все, что душе угодно", - заверяет автор проекта Серена Лульо, уточнив, что одна "таблетка" будет приравниваться к 1 евро.

Если же вдруг пожертвованный предмет стоит меньше того, на который нацелился покупатель, ему будет предоставлена возможность накопить достаточное количество виртуальных единиц за счет "продажи" нескольких ненужных ему вещей. Обмену подлежит практически все - от одежды и аксессуаров вплоть до игрушек, книг, мебели и электроники.

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