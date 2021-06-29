В Киргизии на треть сократят штат чиновников

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о сокращении численности государственного аппарата в республике.

Согласно документу, в целях оптимизации структуры госорганов в стране на 30 процентов будет сокращен штат администрации главы государства, министерств, ведомств и госкомитетов, находящихся в ведении президента КР.

То же самое рекомендуется сделать и в парламенте, Верховном, Конституционном, местных судах, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и организациях.

При этом правительству Киргизии поручается обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам, принять необходимые меры по их обучению основам предпринимательской деятельности; направить сэкономленные средства на повышение заработной платы оставшихся государственных и муниципальных служащих.