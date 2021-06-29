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29.06.2021 16:39
Рубрика: Общество

Ибис встал на крыло

В Китае сохранили редкую птицу, которая была на грани вымирания
Текст: Чжан Сюйминь, Ван Цзиньхуэй
Российская газета - Спецвыпуск № 141(8492)
В Китае есть место, где природа изобилует свежими ароматами травы и почвы, горными дорогами, пересекающими густые заросли деревьев, бурлящими ручьями, усеянными камнями, пением птиц. Это деревня Яоцзягоу в уезде Янсянь городского округа Ханьчжун, провинция Шэньси. Сорок лет назад это была среда обитания последних семи существовавших в мире красноногих ибисов.
Красноногий ибис, известный как "восточная жемчужина", является одним из старейших видов пернатых в мире. Фото: Синьхуа Красноногий ибис, известный как "восточная жемчужина", является одним из старейших видов пернатых в мире. Фото: Синьхуа
Красноногий ибис, известный как "восточная жемчужина", является одним из старейших видов пернатых в мире. Фото: Синьхуа

Красноногие ибисы с историей в 60 миллионов лет являются одним из старейших видов птиц в мире. Когда-то они были широко распространены в России, на Корейском полуострове, в Японии и Китае, но начали исчезать в 1960-х годах из-за загрязнения окружающей среды и активной деятельности человека.

Красноногие ибисы, известные как "восточная жемчужина" или "птицы любви", с их уникальным белым оперением, изящной осанкой, красным гребнем и длинным черным клювом, в Китае считались вымершими, пока 23 мая 1981 года Лю Иньцзэн, бывший научный сотрудник Института зоологии Китайской академии наук, не обнаружил в Янсяне семь диких птиц. Лю и его команда более чем за три года проехали 50 тысяч километров по Китаю в поисках этих птиц в 14 провинциях. Во время третьей экспедиции в Янсянь их решимость была вознаграждена.

Команда обнаружила семь красноногих ибисов, возможно, единственных диких красноногих ибисов, живших в то время в мире, что ознаменовало начало кампании по их защите.

За последние 40 лет количество красноногих ибисов в Янсяне выросло с семи до пяти с лишним тысяч, и исследования, проводимые там по спасению птиц и их искусственному разведению, усилились. Все это было сделано на устойчивой основе для создания баланса между экономикой и экологией.

За последние 40 лет количество красноногих ибисов в Янсяне выросло с семи до пяти с лишним тысяч

Эксперт Чжан Юэмин, работающий в бюро заповедника красноногих ибисов в Янсяне, говорит, что их охрана в Китае является образцом сохранения находящейся под угрозой исчезновения дикой природы. "Секрет редкого и вдохновляющего случая успешного спасения красноногих ибисов заключается в подходе к их защите, принятом в стране с самого начала. Это отличается от японского подхода к искусственному воспроизводству: в 1981 году там было поймано пять диких красноногих ибисов, которые считались последними, но им не удалось сохранить их".

На четвертый день после открытия Лю Иньцзэна правительство Янсяня выпустило серию срочных уведомлений о защите красноногих ибисов, в которых местным жителям запрещалось охотиться, вырубать деревья, использовать взрывчатые вещества в горах и удобрения в местах кормления птиц с целью сохранить естественные водно-болотные угодья и зимние рисовые поля. Таким образом была защищена основная среда обитания красноногих ибисов.

Позже в Янсяне построили станцию защиты Циньлин-1 и отправили четырех человек охранять семь птиц в Яоцзягоу. "Наш подход заключался в том, чтобы заботиться о них круглосуточно, - рассказал Чжан Юэмин. - Днем они наблюдали и записывали повадки и характеристики птиц, а ночью их основная работа заключалась в обеспечении их безопасности".

В период размножения с марта по июнь стражи устанавливают под каждым гнездом навесы для наблюдения, чтобы не допустить подкрадывания естественных врагов красноногих ибисов - таких, как змеи и куницы. Еще одной важной мерой защиты в то время было кормление красноногих ибисов свежей рыбой, особенно в условиях засухи и сильных холодов, рассказывает Чжан. "Размножение красноногих ибисов тесно связано с пищей, и этот метод повысил уровень успешного воспроизводства на 6 процентов", - рассказал он, добавив, что правительство заставило местных фермеров прекратить использование удобрений на сельскохозяйственных угодьях для обеспечения безопасности микроорганизмов, рыб-гольцов и другого корма красноногих ибисов.

С тех пор правительство восстановило более 233 гектара естественных водно-болотных угодий, 100 гектаров зимних рисовых полей, более 2664 гектара лесов, также было вырыто 30 км каналов и посажено 30 тысяч деревьев.

С 1986 года была принята особая модель станций охраны для обучения рейнджеров и фермеров и найма местных жителей для участия в работе по охране красноногих ибисов. В заповеднике трудоустроено около 1000 человек. Местный житель скотовод Чжан Цзюнь, который пять лет проработал в парке красноногих ибисов в Янсяне, считает, что защита птиц - это большая ответственность. Сейчас здесь обитает 130 красноногих ибисов и более 100 видов птиц-компаньонов. "Птенцу нужно примерно 45 дней, чтобы научиться летать, и мы прилагаем кропотливые усилия, трепетно ухаживая за каждым птенцом красноногих ибисов, регулярно кормим их пять раз в день", - говорит он.

Еще один ключевой подход к защите красноногих ибисов в Китае - искусственное разведение и реинтродукция. Искусственное разведение началось в 1990 году, когда был создан центр спасения и разведения красноногих ибисов в провинции Шэньси, где были выведены птенцы, а больные и раненые птицы получали своевременную помощь.

Общество Природа

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