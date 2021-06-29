Новости

На Форуме регионов Беларуси и России подпишут контракты на 800 млн долларов 15:19
Россия представила заявку на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве 15:07
Специалисты заявили об опасности приложений для онлайн-знакомств 15:06
Володин предложил главе парламента Исландии создать рабочую группу по Арктике 15:02
В Курганской области ввели штрафы за купание детей в неположенном месте 14:58
Перенесшие COVID-19 спикер Саратовской облдумы и его зам вакцинировались 14:54
На Камчатке построят центр подготовки водолазов Тихоокеанского флота 14:49
В театре рассказали о состоянии госпитализированной Веры Алентовой 14:49
В Минздраве оценили эффективность всех российских вакцин от коронавируса 14:44
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, как часто нужно вакцинироваться 14:38
Названы города с самыми бережливыми жителями 14:38
Испанцы не сняли маски после отмены обязательного масочного режима на улицах 14:30
В Югре непривитых жителей двух городов отправили на самоизоляцию 14:25
Лукашенко и Патрушев обсудили сотрудничество в области безопасности и ВТС 14:21
ВФЛА назвала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио 14:19
Губернатор Петербурга повторно привился от коронавируса 14:02
В МВД рассказали, в рамках какого дела обыскивают журналистов "Проекта" 13:54
В Ростове две школьницы по трем предметам ЕГЭ набрали 300 баллов 13:51
Пенсионеры и их правнучка погибли в выгребной яме на своем участке 13:49
В "Векторе" рассказали, как погода влияет на распространение COVID-19 13:46
Слабослышащим расскажут о Чехове, Тургеневе и Крылове на языке жестов 13:43
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси 13:40
Под Петербургом после ДТП пассажирку автобуса выбросило под колеса 13:38
Поздняков: Нет ограничений по числу атлетов на церемонии открытия ОИ-2020 13:35
В Москве задержан подозреваемый в нападении на телевизионщиков 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 13:54
Рубрика: Происшествия

В МВД рассказали, в рамках какого дела обыскивают журналистов "Проекта"

Текст: Иван Петров

В полиции разъяснили, в рамках какого уголовного дела проводят во вторник обыски по местам проживания главного редактора и журналистов интернет-издания "Проект". "Сотрудники полиции в Москве в настоящее время проводят следственные действия по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ. Расследование этого дела находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - сообщили в питерском главке МВД.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву

Поясняется, что уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о заведомо ложной информации, порочащей его честь и достоинство. Такую информацию заявитель обнаружил в документальном фильме, продемонстрированном в эфире телеканала "Дождь". Позднее было установлено, что авторами этого фильма являются журналисты Роман Баданин и Мария Жолобова. "В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, в настоящее время проводится ряд обысков, в том числе по местам проживания указанных лиц", - сообщили в полиции.

Вменяемая журналистам часть 5 статьи 128.1 УК РФ подразумевает ответственность за "клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления". Обвиняемым по ней грозит штраф в размере до 5 миллионов рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов. Либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД

Главное сегодня

Обращения граждан к президенту: опыт работы ОНФ
Песков: Новые ограничения по COVID-19 на федеральном уровне не готовятся
В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году