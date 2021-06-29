В МВД рассказали, в рамках какого дела обыскивают журналистов "Проекта"

В полиции разъяснили, в рамках какого уголовного дела проводят во вторник обыски по местам проживания главного редактора и журналистов интернет-издания "Проект". "Сотрудники полиции в Москве в настоящее время проводят следственные действия по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ. Расследование этого дела находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - сообщили в питерском главке МВД.

Поясняется, что уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о заведомо ложной информации, порочащей его честь и достоинство. Такую информацию заявитель обнаружил в документальном фильме, продемонстрированном в эфире телеканала "Дождь". Позднее было установлено, что авторами этого фильма являются журналисты Роман Баданин и Мария Жолобова. "В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, в настоящее время проводится ряд обысков, в том числе по местам проживания указанных лиц", - сообщили в полиции.

Вменяемая журналистам часть 5 статьи 128.1 УК РФ подразумевает ответственность за "клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления". Обвиняемым по ней грозит штраф в размере до 5 миллионов рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов. Либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.