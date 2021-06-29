В Пенсионном фонде разъяснили, как самозанятым получить пенсию

Российские законы не обязывают самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим, делать отчисления в Пенсионный фонд, как, например, индивидуальных предпринимателей или нотариусов. Но в этом случае самозанятые не могут рассчитывать и на страховую пенсию по старости.

Как разъясняют специалисты отделения пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у самозанятых сейчас есть следующие варианты пенсионного обеспечения.

Первый вариант. Не платить в Пенсионный фонд ничего и получать социальную пенсию. Но нужно помнить, что она назначается позже страховой и ее размер существенно ниже. Так, государство гарантирует человеку установление социальной пенсии по достижении 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. С 1 апреля 2021 года социальная пенсия составила 5 796,76 руб.

Второй вариант. Если у человека ранее (до того, как он стал самозанятым) был наработан стаж и хватает пенсионных баллов, тогда он уже может претендовать на страховую пенсию.

Третий вариант. Самозанятый может вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в ПФР. Это формирует страховую пенсию. Для того, чтобы вступить в добровольные правоотношения, нужно подать заявление в клиентскую службу отделения ПФР по месту жительства или в электронной форме через личный кабинет на сайте ПФР.

Чтобы получить год страхового стажа, необходимо заплатить страховые взносы в фиксированном размере. Сумма страховых взносов в год равна сумме фиксированного платежа для индивидуальных предпринимателей, установленной нормами Налогового кодекса. Каждый год эта сумма меняется. Так, в 2021 году для учета полного года в страховой стаж необходимо уплатить не менее 32 448 руб. Это необходимо сделать не позднее 31 декабря текущего года.

Можно внести и меньшую сумму, но тогда в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.

В ПФР также обращают внимание на такой важный момент: если человек получает пенсию и при этом применяет спецрежим "Налог на профессиональный доход", то он считается работающим пенсионером. И страховая пенсия выплачивается ему, как работающему пенсионеру - без учета текущей индексации.