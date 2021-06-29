В Россию экстрадированы разыскиваемые по каналам Интерпола преступники

Бельгия передала сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России двух российских граждан, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк рассказала, что одна из экстрадируемых, Екатерина Холодкова, с 2015 по 2019 год являлась управляющей нелегального игорного клуба в Воронеже. За это время участникам преступного сообщества, в которое она входила, удалось извлечь доход в сумме более 21 миллиона рублей.

Холодкова скрылась от правоохранительных органов и в апреле 2020 года на основании запроса ГУ МВД России по Воронежской области была объявлена в международный розыск. В июле прошлого года ее задержали на территории Бельгии.

Второй экстрадируемый Али Оздамиров, в апреле 1996 года узнал о предстоящем поступлении в одно из учебных заведений села Гелдаган Чеченской Республики крупной суммы денег для выплаты заработной платы учителям и стипендий учащимся. Он решил похитить эти деньги и создал для этого вооруженную группу.

Накануне поступления денег в кассу, вооружившись автоматами Калашникова, бандиты ночью проникли в здание организации. Утром они открыли в помещении беспорядочную стрельбу и похитили более 40 миллионов рублей. В ходе нападения люди, находившиеся в учебном заведении, получили огнестрельные ранения и травмы. Впоследствии несколько участников нападения были задержаны и осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Оздамиров скрылся от правоохранительных органов за границей, его объявили в розыск по каналам Интерпола и задержали в Бельгии. Теперь экстрадиции состоялись.