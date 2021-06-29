В США создали маску, позволяющую определить коронавирус

Американские специалисты разработали защитную маску, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек новым типом коронавируса. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Массачусетского технологического института.

Его специалисты совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с небольшим съемным датчиком. Его также можно вшить, к примеру, в лабораторный халат и другую одежду. Датчик выдает результат примерно через полтора часа ношения маски. Его можно включить таким образом, чтобы показания не были видны окружающим людям, пишет ТАСС.

В публикации отмечается, что датчики данного типа ранее применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. По информации специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 604 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.