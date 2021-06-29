В США выпрыгнувшему из движущегося самолета пассажиру грозит 20 лет тюрьмы

Мужчине, который выпрыгнул из самолета в международном аэропорту Лос-Анджелеса, грозит до 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в создании помех работе экипажа, сообщает телеканал CBS Los Angeles, ссылаясь на минюст США.

Инцидент произошел на прошлой неделе. 33-летний гражданин Мексики выпрыгнул из движущегося по рулежной дорожке самолета и с травмами был госпитализирован, пишет РИА Новости. Управление гражданской авиации и местные власти тогда же начали расследование.

Выяснилось, что сначала дебошир пытался проникнуть в кабину пилотов, а затем покинул самолет при помощи аварийного трапа. При этом пассажиры пытались его остановить.