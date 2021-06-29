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29.06.2021 21:05
Рубрика: Власть

Как скажет, так и сядет

Верховный суд пояснил, что входит в сделку со следствием
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Пленум Верховного суда России рекомендовал судам проверять, насколько важна была помощь правоохранителям человека, заключившего досудебное соглашение. Если гражданин не сказал ничего ценного, сделку со следствием могут отменить.
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

"Институт досудебного соглашения призван способствовать раскрытию опасных преступлений, мотивировать участников организованных преступных групп давать показания на своих подельников. В случае заключения досудебного соглашения гражданин оказывает содействие следствию в раскрытии преступления, за что получает смягчение наказания. Его дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Верховный суд заставил частных охранников уважать тайну переписки

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году суды рассмотрели дела более трех тысяч человек, заключивших досудебные соглашения.

Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, одна из опасностей досудебного соглашения - получить недостоверные показания. "Данные участники процесса, заинтересованные в получении преференций при назначении наказаний, могут оговаривать иных соучастников", - говорит он.

Поэтому показания в рамках сделки надо перепроверять.

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