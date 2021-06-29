Верховный суд пояснил, что входит в сделку со следствием

"Институт досудебного соглашения призван способствовать раскрытию опасных преступлений, мотивировать участников организованных преступных групп давать показания на своих подельников. В случае заключения досудебного соглашения гражданин оказывает содействие следствию в раскрытии преступления, за что получает смягчение наказания. Его дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году суды рассмотрели дела более трех тысяч человек, заключивших досудебные соглашения.
Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, одна из опасностей досудебного соглашения - получить недостоверные показания. "Данные участники процесса, заинтересованные в получении преференций при назначении наказаний, могут оговаривать иных соучастников", - говорит он.
Поэтому показания в рамках сделки надо перепроверять.