Верховный суд пояснил, что входит в сделку со следствием

Пленум Верховного суда России рекомендовал судам проверять, насколько важна была помощь правоохранителям человека, заключившего досудебное соглашение. Если гражданин не сказал ничего ценного, сделку со следствием могут отменить.

"Институт досудебного соглашения призван способствовать раскрытию опасных преступлений, мотивировать участников организованных преступных групп давать показания на своих подельников. В случае заключения досудебного соглашения гражданин оказывает содействие следствию в раскрытии преступления, за что получает смягчение наказания. Его дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году суды рассмотрели дела более трех тысяч человек, заключивших досудебные соглашения.

Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, одна из опасностей досудебного соглашения - получить недостоверные показания. "Данные участники процесса, заинтересованные в получении преференций при назначении наказаний, могут оговаривать иных соучастников", - говорит он.

Поэтому показания в рамках сделки надо перепроверять.