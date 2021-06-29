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29.06.2021 17:29
Рубрика: Происшествия

Верховный суд разрешил говорить о чужих преступлениях для смягчения наказания

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России разъяснил, что гражданин, заключивший досудебное соглашение, вправе рассказать и о чужих преступлениях. Если человек поможет изобличить другого преступника, то сможет рассчитывать на смягчение наказания.

Такими разъяснениями дополнено постановление пленума "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", принятое еще в 2012 году.

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В принятых поправках подчеркивается, что входит в досудебное соглашение. Содействие гражданина следствию может выражаться, в частности, "в даче показаний об обстоятельствах совершенного преступления и о соучастниках преступления с указанием их роли; сообщении о других преступлениях, в том числе совершенных с участием иных лиц; указании очевидцев совершения преступления, мест уничтожения или хранения орудий преступления, сокрытия трупа, похищенного имущества; выдаче предметов и документов, представлении аудио-, видеозаписи сведений, имеющих значение для дела; участии в проведении оперативно-розыскных мероприятий".

"Институт досудебного соглашения призван способствовать раскрытию опасных преступлений, мотивировать участников организованных преступных групп давать показания на своих подельников. В случае заключения досудебного соглашения гражданин оказывает содействие следствию в раскрытии преступления, за что получает смягчение наказания. Его дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По данным судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году суды рассмотрели дела более трех тысяч человек, заключивших досудебные соглашения.

"Новые разъяснения пленума Верховного суда России направлены на совершенствование эффективности института досудебного соглашения. В частности, разъясняется, что досудебное соглашение могут заключать лица, согласившиеся участвовать в оперативно-розыскных действиях, чтобы помочь правоохранительным органам изобличить подельников. Также содействие в раскрытии преступления может выражаться в представлении аудио-, видеозаписи сведений, имеющих значение для дела. Фигуранты уголовных дел могут также сообщить о других преступлениях, в том числе совершенных с участием иных лиц", - пояснил Груздев.

При этом суды, рассматривая дело лица, заключившего досудебное соглашение, должны проверять, действительно ли его помощь была важна.

"Если же выяснится, что человек лгал, он потеряет право на снисхождение. Его дело будет рассмотрено в общем порядке", - резюмировал председатель правления АЮР.

В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян обращает внимание, что принятое постановление также уточняет и конкретизирует процедуру рассмотрения дел в особом порядке.

Фото: Galeanu Mihai/ iStock
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"Несколько лет назад в особом порядке рассматривалось 75 процентов всех уголовных дел. В 2020 году процент таких дел снизился до 47 процентов, - говорит Гаспарян. - Снижение связано с сокращением юрисдикции таких дел и с общим пониманием, что особый порядок со временем мог бы загубить правосудие. Идеальная схема судопроизводства, когда сторона обвинения спорит со стороной защиты в состязательном процессе с исследованием доказательств, а суд подводит итоги такого спора. При особом порядке суд превращался в регистратора, заведомо соглашающегося с выводами следствия, назначающего наказания без проверки доказательств. Конечно же, такой порядок таил в себе многочисленные скрытые дефекты".

При особом порядке человек признает свою вину и просит свое дело в упрощенном порядке. В таком случае он получает снисхождение. Такая процедура может применяться только по нетяжким преступлениям. Как пояснил Верховный суд, если ранее человек отрицал свою вину или отказывался от показаний, то суды обязательно должны перепроверить: действительно ли подсудимый теперь согласен с обвинением и добровольно ли пошел на особый порядок.

Происшествия Правосудие Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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