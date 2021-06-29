Пленум Верховного суда России утвердил постановление, как наказывать за служебные преступления в коммерческих организациях. Принципиальные разъяснения касаются частных охранников и частных детективов.

В частности, и тем, и другим может грозить уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки и переговоров, права на уважение частной жизни. Это значит, например, что нельзя нанять частного детектива для слежки за своей женой. Тот бизнес-сыщик, который возьмется за такой заказ, нарушит Уголовный кодекс.

Также Верховный суд напомнил о категоричном запрете частным охранникам проводить личный досмотр граждан. Никакого обыска на проходной или на выходе из магазина быть не может. Если кажется, что в карманах у человека украденные вещи, надо вызывать полицию. Все.

"Сотрудники ЧОП не вправе проводить личный досмотр гражданина: такими полномочиями обладают только сотрудники правоохранительных органов. Так что, например, обыск покупателя в магазине будет незаконным и должен повлечь возбуждение уголовного дела в отношении охранников", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Обвинить чоповцев в превышении полномочий можно не только за действия, причинившие вред здоровью, но и за посягательства на иные права граждан. В частности, привлечь частного охранника можно в том числе в случае нарушения прав граждан на уважение чести и достоинства личности. Иными словами, даже хамство со стороны охранника - это уже превышение полномочий.

Владимир Груздев подчеркнул, что в целом разъяснения Верховного суда позволят правоохранительным органам более эффективно выявлять преступления в этой сфере и привлекать виновных к ответственности. Сегодня пока соответствующие статьи применяются не так часто.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, всего по статье 23 УК "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях" в прошлом году был осужден 281 человек, в том числе 128 человек были осуждены за злоупотребление полномочиями", - сообщил Владимир Груздев.

Сотрудники частной охраны не вправе проводить личный досмотр гражданина, так что обыск покупателя в магазине будет незаконным

В свою очередь адвокат Александр Погодин пояснил, что личный досмотр широкого круга граждан является исключительным правом сотрудников полиции. Частные охранники как с лицензией, так и без нее, таким правом не обладают.

"Однако любой охранник, выявивший на охраняемом объекте факт кражи, имеет право задержать лицо, совершившее преступление, зафиксировать следы фото- и видеозаписью и вызвать сотрудников полиции", - говорит адвокат Александр Погодин. По его словам, частные охранники могут применять физическую силу, специальные средства, оружие для пресечения преступления против охраняемого имущества, отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. Последние два условия касаются применения оружия.

"Применение физической силы, специальных средств, оружия ограничиваются пределами необходимой обороны, крайней необходимости или задержания лица. Действия охранников должны быть адекватны действиям нарушителей, - говорит адвокат. - Превышение таких пределов влечет уголовную ответственность".

Что касается частных детективов, то, как пояснил Александр Погодин, они могут оказывать услуги по сбору сведений по гражданским и уголовным делам, проводить устные опросы граждан с их согласия, наводить справки, производить внешний осмотр строений, осуществлять наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг.

"Частный детектив обязан соблюдать законодательство в части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан, и в принципе не может ограничивать конституционные права граждан, - подчеркнул он. - По этой причине частные детективы вправе проводить наблюдение только в публичных местах с изъятиями, установленными законом в отношении неприкосновенности частной жизни".