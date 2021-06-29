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29.06.2021 17:45
Рубрика: Власть

Охрана без обыска

Верховный суд заставил частных охранников уважать тайну переписки и право на личную жизнь
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России утвердил постановление, как наказывать за служебные преступления в коммерческих организациях. Принципиальные разъяснения касаются частных охранников и частных детективов.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В частности, и тем, и другим может грозить уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки и переговоров, права на уважение частной жизни. Это значит, например, что нельзя нанять частного детектива для слежки за своей женой. Тот бизнес-сыщик, который возьмется за такой заказ, нарушит Уголовный кодекс.

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости
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Также Верховный суд напомнил о категоричном запрете частным охранникам проводить личный досмотр граждан. Никакого обыска на проходной или на выходе из магазина быть не может. Если кажется, что в карманах у человека украденные вещи, надо вызывать полицию. Все.

"Сотрудники ЧОП не вправе проводить личный досмотр гражданина: такими полномочиями обладают только сотрудники правоохранительных органов. Так что, например, обыск покупателя в магазине будет незаконным и должен повлечь возбуждение уголовного дела в отношении охранников", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Обвинить чоповцев в превышении полномочий можно не только за действия, причинившие вред здоровью, но и за посягательства на иные права граждан. В частности, привлечь частного охранника можно в том числе в случае нарушения прав граждан на уважение чести и достоинства личности. Иными словами, даже хамство со стороны охранника - это уже превышение полномочий.

Владимир Груздев подчеркнул, что в целом разъяснения Верховного суда позволят правоохранительным органам более эффективно выявлять преступления в этой сфере и привлекать виновных к ответственности. Сегодня пока соответствующие статьи применяются не так часто.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, всего по статье 23 УК "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях" в прошлом году был осужден 281 человек, в том числе 128 человек были осуждены за злоупотребление полномочиями", - сообщил Владимир Груздев.

Сотрудники частной охраны не вправе проводить личный досмотр гражданина, так что обыск покупателя в магазине будет незаконным

В свою очередь адвокат Александр Погодин пояснил, что личный досмотр широкого круга граждан является исключительным правом сотрудников полиции. Частные охранники как с лицензией, так и без нее, таким правом не обладают.

"Однако любой охранник, выявивший на охраняемом объекте факт кражи, имеет право задержать лицо, совершившее преступление, зафиксировать следы фото- и видеозаписью и вызвать сотрудников полиции", - говорит адвокат Александр Погодин. По его словам, частные охранники могут применять физическую силу, специальные средства, оружие для пресечения преступления против охраняемого имущества, отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. Последние два условия касаются применения оружия.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Применение физической силы, специальных средств, оружия ограничиваются пределами необходимой обороны, крайней необходимости или задержания лица. Действия охранников должны быть адекватны действиям нарушителей, - говорит адвокат. - Превышение таких пределов влечет уголовную ответственность".

Что касается частных детективов, то, как пояснил Александр Погодин, они могут оказывать услуги по сбору сведений по гражданским и уголовным делам, проводить устные опросы граждан с их согласия, наводить справки, производить внешний осмотр строений, осуществлять наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг.

"Частный детектив обязан соблюдать законодательство в части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан, и в принципе не может ограничивать конституционные права граждан, - подчеркнул он. - По этой причине частные детективы вправе проводить наблюдение только в публичных местах с изъятиями, установленными законом в отношении неприкосновенности частной жизни".

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