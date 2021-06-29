Видео: гигантский мунтжак впервые попался в фотоловушку

Фотоловушка в национальном парке в Камбоджи запечатлела особь одного из самых редких видов оленей в мире - гигантского мунтжака.

По сообщению Khmer Times со ссылкой на камбоджийское министерство окружающей среды, ранее в стране находили лишь рога этих животных, поэтому было неясно, сохранилась ли их популяция.

Гигантского мунтжака (вид был открыт сравнительно недавно - в 1994 году) удалось сфотографировать в национальном парке Вирачи в провинции Ратанакири на северо-востоке Камбоджи. Это самый крупный представитель своего рода весом примерно от 30 до 50 килограммов. Он обитает в лесах на склонах Аннамских гор - горного хребта, проходящего по территории Вьетнама, Лаоса и крайнему востоку Камбоджи. Данному виду присвоен статус находящегося на грани полного исчезновения.

В Камбодже о существовании в стране гигантских мунтжаков говорили лишь их рога, которые в 1990 годах изредка попадались на рынках в отдаленных деревнях. Считалось, что охотники могли истребить всех животных. Поэтому попавшие в руки зоологов снимки из национального парка вызвали большой интерес, и не только научный.

Большую часть камбоджийских лесов вырубили после падения режима красных кхмеров в 1998 году, пострадал и национальный парк Вирачи. Но находка редкого оленя свидетельствует, что все же он остался одним из основных центров биологического разнообразия в Камбоджи.