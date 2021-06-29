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29.06.2021 20:38
Рубрика: Власть

Как по нотам

"Зеленую альтернативу" в Госдуму поведет певица Виктория Дайнеко
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Одна из самых молодых российских партий - "Зеленая альтернатива" - выдвинула более 250 кандидатов в депутаты Госдумы по федеральному списку и одномандатным округам. Первым номером на выборы идет певица Виктория Дайнеко.

Свой предвыборный съезд партия провела еще в прошлую пятницу, о результатах ее лидеры рассказали на вчерашней пресс-конференции, которая прошла в столичной галерее неформального лидера "Зеленой альтернативы" художника Васи Ложкина (Алексея Куделина).

Партия пенсионеров представила предвыборную программу

"(Федеральный) список состоит из 222 кандидатов, также 34 кандидата у нас пойдут по одномандатным округам, 14 из них в Москве. Региональных групп у нас 42", - сообщил председатель правления партии Руслан Хвостов, его слова приводит ТАСС. Ранее лидер "Зеленой альтернативы" заявлял, что в ходе предвыборной кампании партия намерена сделать упор на два десятка регионов с наиболее сложной экологической обстановкой. Это, например, Подмосковье, Ленинградская область, Красноярский край, Челябинская область (здесь у партии уже есть представитель в местном заксобрании).

Список партии возглавляет женская тройка

Общефедеральную часть списка возглавили известные персоны. Первый номер - певица Виктория Дайнеко, победительница "Фабрики звезд". Она уже заявила, что в случае победы на выборах собирается забрать депутатский мандат и работать в Госдуме. В пятерку лидеров вошли также экоактивист София Калягина, более известная под псевдонимом Соня Гудим, журналист Ксения Качаева, депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и кандидат экономических наук Александр Долгушин.

"Мы приняли решение дать дорогу в федеральный список более медийным товарищам, потому что в любом случае мы декларируем общие ценности", - объяснил выбор партии Руслан Хвостов. Сам же он будет участвовать в думской кампании во главе территориальной группы по Московской области, поскольку живет в регионе и более десяти лет занимается его экологическими проблемами. На выборы партия ожидаемо идет с программой, в которой доминирует зеленая повестка. "Мы видим нашу задачу в охране природы России и продвижении экологических ценностей во всех сферах жизни, власти и общества. Мы нацелены на выявление и борьбу с экологическими угрозами, принятие экологических законодательных актов, продвижение и укрепление экологических образовательных программ", - сказал на съезде Руслан Хвостов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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