Власти Австралии рассказали, для кого прививка от COVID-19 будет обязательной

Вакцинация против COVID-19 станет обязательным условием приема на работу в любые учреждения, связанные с уходом за пожилыми людьми. О принятом решении по итогам заседания Национального кабинета страны рассказал премьер-министр Скотт Моррисон.

Он отметил, что первая доза вакцины против COVID-19 должна быть получена всеми сотрудниками домов престарелых и интернатов для инвалидов и пожилых людей уже к середине сентября. "На вакцинацию работников этой категории будет направлено больше восьми миллионов американских долларов. Это поможет создать специальные выездные прививочные центры, а также расширить круг тех, что уже участвуют в программе иммунизации врачей общей практики", - цитирует ТАСС Скотта Моррисона.

Национальный кабинет рассматривает также возможности расширить перечень категорий граждан, для которых прививка против коронавируса будет обязательной. В ближайшее время в него рассчитывают включить сотрудников государственной карантинной системы, в том числе тех, кто участвует в перевозке экипажей международных авиарейсов.

На втором этапе в перечень могут быть добавлены все сотрудники аэропортов и авиационной инфраструктуры, работники, занятые в системе межрегиональных грузовых перевозок, и персонал предприятий горнодобывающей отрасли. По данным минздрава страны, с начала пандемии в Австралии коронавирусом забелели 30 тысяч 528 человек.