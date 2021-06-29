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29.06.2021 15:02
Рубрика: Власть

Володин предложил главе парламента Исландии создать рабочую группу по Арктике

Текст: Галина Мисливская

Россия и Исландия могут активизировать сотрудничество в Арктике в рамках двусторонней рабочей группы , считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник, 29 июня, он встретился в Москве с председателем Альтинга (парламента) Исландии Стейнгримуром Сигфуссоном.

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"Мы могли бы создать рабочую группу и активизировать работу в рамках существующих форматов", - приводит слова Володина сайт Госдумы. Сигфуссон подтвердил, что обсуждение сотрудничества в Арктике - цель визита делегации Исландии в Москву. По его словам, республика настроена на развитие диалога с Россией также в рамках Арктического совета.

"Хорошо, что ваша поездка состоялась, она придаст импульс нашим отношениям и межпарламентским связям. Надеюсь, эти встречи будут носить постоянный характер, и мы будем лучше понимать друг друга", - отметил Володин. Сигфуссон в свою очередь пригласил делегацию Госдумы посетить Исландию.

Отметим, что это был первый за 13 лет визит председателя исландского парламента в Россию.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Исландия Законодательная власть Госдума Арктика: битва за ресурсы

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