Вступает в силу закон о выявлении владельцев недвижимости

Речь идет о недвижимости, права на которую возникли до вступления в силу закона 1997 года о госрегистрации недвижимости и сделок с ней. Права на такие объекты признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации. Однако из-за отсутствия в документах тех лет полных сведений о правообладателях, позволяющих однозначно определить владельца (например, паспортных данных), в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) их также не хватает.

Пополнением информации в ЕГРН займутся органы власти или местного самоуправления. Никаких действий со стороны владельцев недвижимости не требуется, уточняют в Росреестре.

Муниципалитеты самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, пенсионном фонде, органах внутренних дел, ЗАГСах, у нотариусов и т.д. Когда собственник будет определен, его проинформируют по электронной почте. Сведения в Росреестр муниципалитеты направят самостоятельно.

Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это будут делать на основании акта осмотра объекта без привлечения кадастрового инженера.

Никаких санкций или штрафов для владельцев ранее учтенных объектов недвижимости не предполагается, подчеркивают в Росреестре. Госрегистрация ранее возникших прав не является обязательной и проводится по желанию владельцев.

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит защиту прав и имущественных интересов собственников, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адресов электронной почты, почтового адреса). Это позволит оперативно направлять в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.

Правообладатель ранее учтенного объекта при желании может и сам обратиться в Росреестр с заявлением о госрегистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом. Госпошлина за госрегистрацию прав на недвижимость, возникших до 31 января 1998 года, не взимается.