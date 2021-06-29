Вышел трейлер первой части хоррор-антологии Netflix "Улица страха"

Сервис Netflix представил на YouTube трейлер первой ленты из своей хоррор-антологии "Улица страха".

Картина называется "Улица страха. Часть 1: 1994", и действие ее, как нетрудно догадаться, развернется в 1994-м. При этом шоу не лишено массы актуальных, так сказать, нынче элементов. В смысле "пятой графы" и гендеров.

В основе всех предстоящих фильмов - серии книг важного автора молодежных "ужастиков" Роберта Лоуренса Стайна. Режиссер шоу - Ли Джаньяк (сериалы "Крик" и "Изгой").

Первая часть выйдет 2 июля, остальные - 9-го и 16-го. Их сюжеты развернутся в 1978-м и 1666 годах соответственно.

Всю серию объединит город Шэдисайд, где веками творится всякого рода чертовщина, меж собой связанная. Группе подростков предстоит разобраться, в чем дело.

Трейлер (18+) можно найти на официальном YouTube-канале Netflix.