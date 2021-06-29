За приключениями слонов-путешественников следит весь мир

Они прошли 500 километров от южных границ провинции Юньнань и привлекли к себе внимание жителей Китая и других стран. Теперь за стадом диких азиатских слонов, которое проделало большой путь на север, почти дойдя до административного центра провинции Куньмина, пристально следят чиновники и огромное количество пользователей соцсетей.

Все началось в прошлом году, когда семнадцать слонов, включая одного родившегося во время путешествия, покинули Сишуанбаньна-Дайский автономный округ на юге провинции Юньнань - свою естественную среду обитания. Двое слонов из семнадцати передумали следовать со стадом и вернулись на старое место обитания. На видео, снятом 27 мая в Эшань-Ийском автономном уезде, пятнадцать слонов ночью бродят по центру города. Пока новости и видео о похождениях слонов циркулировали по интернету, те продолжали идти на север, что нетипично, поскольку климат в той части провинции не слишком подходит этим обитателям тропических лесов. 2 июня слоны добрались до окраины города Куньмин, а спустя несколько дней повернули с севера на северо-запад, потом на юг. 6 июня по неизвестным причинам от стада отделился еще один самец. По состоянию на 24 июня они бродили по Эшань-Ийскому автономному уезду.

Почему слоны решили пуститься в путь, точно неизвестно, но эксперты считают, что это могло произойти из-за недостатка пищи или же вожак стада повел его не туда.

Власти мобилизовали огромные ресурсы, чтобы отслеживать стадо и не позволять ему приближаться к жилым районам. Везде, где побывали слоны, местные власти сделали все возможное, чтобы не пострадали ни люди, ни сами животные.

Лесные пожарные и отделы общественной безопасности в провинциях и городах отправили специальные группы, чтобы отслеживать перемещение слонов в круглосуточном режиме, а местные жители и жители близлежащих районов ежедневно получают оповещения.

За слонами следят с помощью дронов. Фото: У Чао / Синьхуа

7 июня более 410 работников аварийно-спасательных служб, 374 единицы транспорта и 14 дронов доставили более двух тонн корма для слонов, пытаясь перенаправить их подальше от населенных местностей, а людей на пути их следования эвакуировали. "Власти делают все возможное, используя технологии, чтобы обеспечить слонам безопасность, и это очень похвально", - отметил директор представительства Общества охраны дикой природы в Малайзии Марк Райан Дармарадж. По его словам, главная задача властей - решить, что делать дальше. Необходимо обеспечивать стаду безопасное передвижение, направляя его к ближайшему безопасному месту, и, возможно, вернуть его обратно в родной Сишуанбаньна-Дайский автономный округ. "Все это сопряжено с риском, неопределенностью, затратами и трудностями, которые еще предстоит оценить", - добавил эксперт.

Азиатский слон занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой вымирания и находится в Китае под защитой класса А - как и большая панда. Провинция Юньнань, главная в Китае колыбель дикой природы, - это единственное в стране место, где обитают азиатские слоны. За последние десятилетия проводилась серьезная работа по их охране, и их число выросло с около 170 особей в 1970-х до около 300 в наши дни, рассказали в Государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР провинции Юньнань.

Провинция Юньнань - это единственное в стране место, где обитают азиатские слоны

В провинции учредили одиннадцать заповедников общей площадью около 510 тысяч гектаров. Число уездов, где обитают азиатские слоны, увеличилось с семи в 2017 году до восьми, и в прошлом году территорию площадью 7500 гектаров превратили в новое местообитание для этих животных. "Растущему числу слонов нужно больше места и больше корма", - пояснил директор исследовательского института в Национальном заповеднике Сишуанбаньна-Дайского автономного округа Го Сяньмин.

В заповеднике для диких животных, преимущественно азиатских слонов, разработали сбалансированное меню, которое включает бамбук, кукурузу, плантаны и сахарный тростник. В 2017 году масштабы этого пилотного проекта увеличили вдвое, чтобы снизить напряжение между жителями и слонами, которые из-за недостатка пищи поедали урожай. Спустя год в городском округе Пуэр построили "столовую для слонов" - еще одно место для их обитания. Общая посевная площадь "столовой" составила 200 гектаров, а сам проект получил инвестиции в размере 3,7 миллиона юаней.