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Завтра Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Завтра Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
29.06.2021 19:50
Рубрика: Власть

Без посредников

Завтра Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Завтра ровно в полдень Владимир Путин проведет традиционную "Прямую линию". В этом году из-за пандемии разговор президента с россиянами пройдет без аудитории в студии. Эпидемиологическая обстановка внесла коррективы и в порядок работы с обращениями граждан. Например, пришлось отказаться от практики отправлять корреспондента в какой-либо населенный пункт.

Студия, где Владимир Путин будет отвечать на вопросы россиян, расположена в Центре международной торговли. Здесь на огромные телеэкраны будут выводиться видеовопросы и прямые включения жителей страны. Причем вопросы к главе государства будут приниматься вплоть до окончания "Прямой линии". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложение для смартфонов". "Приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно", - уточнил он. По словам Пескова, с президентом будут работать ведущие, которые вместе с ним "перед "Прямой линией" готовятся, работают со всем массивом вопросов".

Количество вопросов к "Прямой линии" может превысить миллион

Борьба с коронавирусом и вакцинация стали самыми популярными темами обращений к президенту. На официальном сайте программы moskva-putinu.ru в настоящий момент опубликованы примеры поступивших видеообращений и вопросов. Так, некоторые жалуются на очереди на прививку в их городе, другие интересуются, какие конкретно вакцины выбрать. Популярны вопросы и о том, появятся ли новые ограничения из-за ковида и когда снимут прежние. Кроме того, люди спрашивают, достаточно ли бесплатных лекарств в аптеках.

Ряд вопросов касается ситуаций, когда люди, по их мнению, несправедливо не могут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет

Жилищный вопрос - еще одна важная тема для россиян. Граждан интересуют проблемы переселения из аварийного жилья, ремонта и доступности ипотеки. Так, Анастасия Петренко из Читы обратилась к президенту с просьбой помочь решить проблему с аварийным домом. "Мы ни в одну программу не вошли, денег на переселение нет, сейчас, как вы знаете, у нас непрекращающиеся дожди, ночью, когда тишина, слышно, как внутри стен сыплется цемент, рухнуть может в любой момент, боимся, что не доживем, помогите, не дайте людям погибнуть", - цитируется ее вопрос на сайте moskva-putinu.ru. А Екатерина Комарова из Северобайкальска (Бурятия) просит помочь решить проблему с ипотекой. "Можно ли для таких маленьких городков, как наш, которых много на Дальнем Востоке, сделать исключение в условиях дальневосточной ипотеки и разрешить приобретать жилье на вторичном рынке?" - спрашивает она.

Ряд вопросов касается ситуаций, когда люди, по их мнению, несправедливо не могут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет, в том числе из-за введенного в этом году "правила нулевого дохода". Часть вопросов о росте цен на продукты, люди приводят конкретные цифры. "У нас в Крыму цены как росли, так и растут. Морковь 95 руб., картофель 90 руб., лук 85 руб., свекла 150 руб., масло подсолнечное 900 мл 200 руб., сахар 70 руб., и это еще не предел, с июля месяца нам обещают поднять цены", - жалуется Элеонора Макарчук из Симферополя.

"Прямую линию" будут транслировать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Власть Работа власти Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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