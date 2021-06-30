Агрохолдинг "Щелково Агрохим" имеет крупные научные наработки в селекции, семеноводстве и новых технологиях защиты растений

В Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной главой государства в январе 2020 года, впервые был установлен важный ориентир по самообеспеченности семенным материалом на уровне 75%. Уже в конце марта на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о семеноводстве, основная цель которого - снизить зависимость России от импорта, сделать рынок прозрачным и предотвратить попадание на него разного рода фальсификата. Минсельхоз возлагает на принятие закона большие надежды, о чем глава ведомства Дмитрий Патрушев докладывал президенту РФ на одной из рабочих встреч. Министр упомянул о реализации в стране Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства до 2025 года, которая уже принесла свои плоды. В частности, министр отметил определенные успехи в селекции сахарной свеклы, подчеркнув, что отечественные сорта по ряду параметров превосходят импортные. Активный участник ФНТП - АО "Щелково Агрохим" - крупнейший производитель инновационных средств защиты растений, играющий важную роль в развитии всего аграрного сектора. Семеноводство является одним из главных направлений в деятельности холдинга. О потенциале отечественной селекции семян рассказал генеральный директор "Щелково Агрохим", академик РАН, ученый с мировым именем Салис Каракотов.

Каковы последние достижения "Щелково Агрохим" в области семеноводства?

Салис Каракотов: В этом году мы уже реализовали семян собственного производства почти на 2 миллиарда рублей. Холдинг производит и продает семена всех главных культур нашей страны - подсолнечника, сахарной свеклы, озимой и яровой пшеницы, сои, гороха, кукурузы. Параллельно продолжаем селекционные работы. Это длительный процесс: от научно-исследовательских изысканий до посева первых коммерческих объемов проходят годы, начиная с пригоршни драгоценных генетических материалов, которые буквально по крохам создаются на основе мировых селекционных достижений. Сегодня, например, одно из опытных полей, это около ста гектаров, содержит более тысячи селекционных вариантов. И это только озимой пшеницы, по технологиям эффективного выращивания которой мы - профессионалы, еще в 2009 году доказали на посевах Немчиновских сортов, что в Центральном Черноземье можно получать кубанские урожаи, впервые достигнув в Орловской области свыше 70 центнеров с гектара в зачетном весе.

Как продвигается реализация программы по импортозамещению семян сахарной свеклы?

Салис Каракотов: Я бы сказал, импортовытеснению, поскольку стоит задача отвоевать 100 процентов рынка у иностранцев. В этом году мы начали коммерческие продажи семян сахарной свеклы в рамках госпрограммы, рассчитанной до 2025 года, по которой предусмотрено финансирование в размере 1,38 миллиарда рублей. Работы по селекции начались в далеком 2010 году, и только когда мы получили достаточное количество материала, вышли на государственный тендер. В 2018 году к программе подключилась такая мощная и мотивированная аграрная компания, как "Русагро", один из ведущих производителей сахара в стране. Тогда же нами впервые в России был построен и введен в эксплуатацию современнейший завод по дражированию семян сахарной свеклы и тем самым ликвидировано наше технологическое отставание от мировых конкурентов.

Буквально в мае правительство РФ снизило пошлины на вывоз сои, чтобы стимулировать экспорт. Как вы оцениваете перспективность этой культуры?

Салис Каракотов: Потенциал этой культуры в классическом, а не ГМО-варианте в нашей стране как в селекции, так и в производстве огромен, поскольку соя - мощная протеиновая культура, в том числе востребованная как в продовольствии, так и в животноводстве. В России есть несколько селекционных государственных и негосударственных разработчиков и производителей. Наш холдинг - один из крупнейших. В этом году мы продали более 9 тысяч тонн семян, а это примерно 90 тысяч гектаров посевов семян высоких репродукций, с которых будет получено около 180 тысяч тонн семенного материала. Так что здесь мы импортозахвата не допустим. Как и в производстве подсолнечника - это приоритетная культура России. Мы активно продаем уже 11 собственных современнейших гибридов подсолнечника, в том числе специальные гибриды, толерантные к гербицидам, так называемой технологии "чистое поле". Только собственных площадей "Щелково Агрохим" засеяно около 30 тысяч гектаров, а в целом произведено к текущему сезону семян более чем на 100 тысяч гектаров.

Предприятия вашего холдинга работают практически во всех федеральных округах. Как вы оцениваете эффективность взаимодействия с представителями аграрного сектора и местными властями в регионах присутствия "Щелково Агрохим"?

Салис Каракотов: На государственном уровне налажено постоянное тесное сотрудничество с региональными министерствами, управлениями сельского хозяйства, которые, конечно, заинтересованы и в развитии своих регионов, и в инвестициях. Буквально на днях я вернулся из Липецкой области, где при поддержке администрации области нами построен единственный в России центр эмбрионтрансфера КРС. Наверное, в нашей стране нет ни одной области, где бы мы не присутствовали и в качестве поставщика средств защиты растений, и как инвесторы в сферу семеноводства. К примеру, в Новосибирске начато производство зерновых и масличных культур - рапса, пшеницы, ячменя. В Оренбургской области вкладываем миллиарды в освоение 130 тысяч гектаров земли - там у нас замечательные отношения с удивительно открытым и увлеченным губернатором региона. Успешно взаимодействуем с Ульяновской областью, где также инвестируем в 50 тысяч гектаров сельхозугодий. В Орловской области завершаем строительство суперсовременного семенного калибровочного завода для зерновых и бобовых культур. В Белгородской области расположено крупное складское хозяйство средств защиты растений. На Кубани у нас опытное производство по современной технологии калибровки семян сои и озимой пшеницы, а также закладка большого индустриального сада и холодильного терминала. В Адыгее сотрудничаем с местным НИИ сельского хозяйства, там же у нас селекционные поля подсолнечника и массовое производство семян сои и озимой пшеницы. На Ставрополье совместно с Северо-Кавказской зональной опытной станцией по птицеводству занимаемся освоением новых технологий производства кормов. И с таким развивающимся регионом, как Дальний Восток, начинаем сотрудничество по внедрению технологий сои и кукурузы. В ближайшие дни полечу в Благовещенск, где намечается большая совместная научно-исследовательская работа.

Объем экспорта сельхозпродукции в 2020 году составил 30,7 миллиарда долларов и впервые превысил импорт, чего, по данным Минсельхоза России, не было даже в СССР. В этих цифрах, безусловно, есть вклад и вашего холдинга, и производителей удобрений. Удается ли находить с ними баланс, ведь, по сути, вы делаете общее дело?

Салис Каракотов: Мы сотрудничаем с производителями удобрений. Более того, сами являемся крупным производителем огромного ассортимента листовых микроудобрений. Они содержат те же калий, фосфор, азот, но не в форме гранул, а в виде быстро проникающих наноразмерных рецептур. Вторая группа производимых нами удобрений содержит быстроусваиваемые аминокислоты и полисахариды - биостимуляторы, они обеспечивают эффективное развитие культуры. И третий тип - это различные регуляторы роста, в том числе содержащие живые бактериальные штаммы. Также на основе бактерий производим препараты для оздоровления почвы.

В каких направлениях развивается международное сотрудничество холдинга?

Салис Каракотов: Считаю, что наше основное отличие от просто продавцов средств защиты растений и семян - это именно научная составляющая нашего взаимодействия с потребителями, в том числе и с зарубежными партнерами. Недавно мы вышли на рынки Алжира и Марокко, где очень сильно влияние европейских компаний, также регистрируем семена сахарной свеклы в Египте, начаты испытания семян и химических средств защиты растений (ХСЗР) в Китае. Тесное сотрудничество налажено с такими близкими нам странами, как Туркменистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан - это чрезвычайно важно не только с точки зрения валютных поступлений, но и как "мягкая сила" взаимодействия с этими странами. Считаю нашим долгом, чтобы эти государства не чувствовали себя обделенными нашим научным и производственным сотрудничеством. В Казахстане, например, наладили собственное производство ХСЗР. В Узбекистане ведется масштабное строительство современного завода по выпуску средств защиты растений - инвестиции составят порядка 25 миллионов долларов. Лично мое понимание нашего взаимодействия - это, в первую очередь, чтобы Россия оставалась главным партнером этих стран в области высоких технологий. Развитые страны не торопятся делиться с нашими бывшими республиками своими научными достижениями. А мы недавно подписали меморандум о взаимодействии с Туркменским сельскохозяйственным университетом, предусматривающий передачу ряда технологий, семян, приглашение студентов на практику. И конкуренции не боимся, потому что именно она является двигателем научных достижений.

У научно-исследовательского центра "Щелково Агрохим" богатая история, накоплен огромный опыт. Какие наиболее заметные инновационные разработки вы могли бы отметить?

Салис Каракотов: АО "Щелково Агрохим" - компания, созданная на базе отраслевого советского НИИ химических средств защиты растений, где я был в свое время молодым руководителем, и весь наш сегодняшний ассортимент продуктов - это результат собственных инновационных разработок.

Необходимо отметить, что нашим научным центром впервые в России разработаны основы технологии производства наноразмерных ХСЗР, таких как коллоидные концентраты, микроэмульсии масляные дисперсии, обладающие уникальными свойствами. В нашем ассортименте - десятки таких рецептур в классах протравителей семян, гербицидов, фунгицидов и инсектицидов, и благодаря таким инновационным продуктам нам удается наращивать объемы поставок последние 10 лет на 10-20% в год, опережая растущий рынок. Уверен, что растущее применение наших продуктов и в целом современных химических средств защиты растений - один из главнейших факторов рекордных показателей нашего сельского хозяйства, о котором все сегодня говорят с гордостью.

Холдинг производит и продает семена всех главных культур нашей страны - подсолнечника, сахарной свеклы, озимой и яровой пшеницы, сои, гороха, кукурузы

Среди наших наработок в селекции и семеноводстве есть и уже упомянутые гербицидоустойчивые гибриды - это одно из новейших и перспективных направлений в селекции. Также первыми в стране мы освоили технологию дражирования семян, что позволяет "запечатывать" зародыши семян в оболочку питательной среды и обеспечивать им защиту от вредных воздействий. Сегодня по этой технологии производим также семена подсолнечника. Особо стоит отметить результаты селекции сахарной свеклы, где нами за 4 года внесен в государственный реестр селекционных достижений 21 новый гибрид, выполнено полногеномное секвенирование с созданием ДНК-гена этой культуры, позволяющего вести целенаправленную молекулярно-генетическую селекцию.

Что касается основного направления нашей работы, то такие выдающиеся нанопродукты, как протравители семян "Поларис", "Протего-макс", "Депозит", гербициды для сои "Зонтран", "Гейзер", "Танто" и инсектоакарициды для садов "Мекар", "Акардо", - это только малая часть наших инноваций.

Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши продукты отвечали главным принципам инновационности - были доступными по стоимости, обеспечивали полную защиту и оказывали минимальное воздействие на окружающую среду. И таких продуктов в нашем арсенале ХСЗР, насчитывающем около 150 наименований, уже достаточно много.

Поделитесь научными успехами в фармацевтической сфере.

Салис Каракотов: В нашем арсенале более 20 наименований технологий синтеза субстанций, которые мы можем поставлять фармпредприятиям для дальнейшего производства лекарственных форм. На основе одной из них выпускается препарат для профилактики болезни Альцгеймера и возрастной деменции. Также отработаны технологии ряда противоопухолевых препаратов, антибиотиков, противовоспалительных средств - у нас на предприятии опытно-промышленное фармацевтическое производство функционирует с полной автоматизацией процессов для отработки технологий синтеза. В ближайшие 2 года планируем разместить собственное производство фармацевтических средств полного цикла - в одной из свободных экономических зон Московской области, обсуждали эту возможность с министерством инвестиций и инноваций Московской области.

Время подводить итоги первого полугодия работы холдинга. Можете озвучить предварительные результаты?

Салис Каракотов: На середину июня реализация продукции по всем направлениям приблизилась к 20 миллиардам рублей. Рост объемов и выручки по отношению к прошлому году составил 18%. По итогам года ожидаем также увеличения налоговых отчислений. В прошлом году во все уровни бюджета перечислили порядка 4,5 миллиарда рублей. Хочу особенно отметить, что, учитывая сложную эпидобстановку в стране, нам удается не только сохранять рабочие места, но и увеличивать численность персонала. В целом в холдинге, включая зарубежные представительства, дочерние предприятия и сельхозактивы, трудятся 2,5 тысячи специалистов. Средняя заработная плата - 72 тысячи рублей - одна из самых высоких в отрасли. В октябре у нас знаменательная дата - заводу, на базе которого создано наше производство, исполняется 145 лет. Несмотря на такой солидный возраст, все наши производственные мощности суперсовременные, благодаря ежегодным инвестициям на сотни миллионов рублей. Мы устраняем тяжелые физические виды работ, заменяя их роботами, провели автоматизацию основных узлов производства.