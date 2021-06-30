Для собственного здоровья, здоровья своих детей и близких, для всего человечества откладывать вакцинацию преступно, утверждает главный гинеколог Минздрава России, заместитель директора по науке Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, академик РАН Лейла Адамян.

Лейла Адамян: Дорогие женщины! Несмотря ни на что, не откладывайте беременность на потом. Фото: РИА Новости

Лейла Владимировна, на только что завершившемся Международном конгрессе акушеров-гинекологов, в котором участвовали почти 20 тысяч человек из разных стран мира и который из-за пандемии проходил в системе онлайн, вакцинации было отведено специальное время или она обсуждалась между прочих проблем?

Лейла Адамян: Сегодня почти все проблемы так или иначе переплетаются с ковидом и с вакцинацией. Ее невозможно игнорировать. Даже на самом бытовом уровне. Моей маме 96 лет. У меня две дочери, пятеро внуков, один правнук и сестра. Все, кроме малыша, вакцинированы. Зачем, скажем, маме, которая практически не выходит из дома, ни с кем, кроме самых близких, не общается, надо было делать прививку? Объясняю: прививку надо делать всем. Это единственная, действенная страховка и нас самих, и наших детей, и нашего будущего. Я убеждена, что все, кто собирается стать матерью, кто лечится от бесплодия, готовится к ЭКО, обязательно должны быть застрахованы, чтобы в дальнейшем не было мучительно больно. В частности, если ковид их настигнет во время беременности, она в такой ситуации может завершиться тяжелыми осложнениями.

Какими именно?

Лейла Адамян: У нас уже есть крупнейший в мире материал исходов родов 891 пациентки, перенесшей ковид средней и тяжелой формы. Это материал роддома 15-й московской Городской клинической больницы имени Филатова. Добавлю: невынашивание беременности, преждевременные роды, вынужденные операции кесарева сечения во имя спасения жизни матери и ребенка, необходимость нахождения новорожденного в отделении интенсивной терапии.

Вот что ожидает беременных, страдающих ковидом в тяжелой форме. При самом высоком уровне оказания специализированной медицинской помощи. От этого никто не застрахован сегодня. Особенно те, кто в группе высокого риска, у кого гипертония, сахарный диабет, ожирение, нарушение свертывающей системы крови, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Плюс и осложнения, свойственные беременности. Ведь сама по себе беременность у таких женщин - тоже фактор риска. Потому что увеличивается нагрузка на все органы и системы организма в целом за счет увеличения объема циркулирующей крови и других проблем, связанных с беременностью.

У нас пока еще нет официальной установки на вакцинацию беременных, и потому некоторые беременные почти убеждены, что им вакцинироваться не только не надо, но и опасно...

Лейла Адамян: Это неправильная позиция! Более того, некоторые почему-то считают, что вакцинация опасна для репродукции. И многие женщины, кстати, и мужчины тоже, опасаются ее проведения. Скажу прямо: даже если у некоторых возникают незначительные побочные явления после вакцинации, то они ничто по сравнению с тем уроном, который приносит ковид. Именно ковидная инфекция влияет не прямо, а опосредованно через системную воспалительную реакцию, тромбозы, сердечную и легочную недостаточность на другие органы и системы. И на репродукцию, и на течение беременности и родов. Что приводит в ряде случаев к драматическим последствиям для матери и ребенка.

Но известно, что нет доказательств вертикальной передачи вируса от матери к плоду...

Лейла Адамян: Вы правы! Доказательств вертикальной передачи вируса от матери к плоду мы не обнаружили на своем гигантском материале. Однако будущему младенцу от этого не легче. Ведь он уже в полной мере внутриутробно страдает от всех осложнений, которые переносит его мама. Хотя Бог его оберегает!

А если прививка сделана во время беременности, то...

Лейла Адамян: ...То ничего страшного! Объясняю. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет официальных данных о вакцинации беременных. Но есть международный опыт. Из более 100 тысяч женщин, которым проводилась вакцинация во время беременности, согласно представленным данным, не выявлено никаких осложнений. Ни со стороны матери, ни со стороны плода. Никакого отрицательного влияния вакцинации. Более того, антитела этих беременных обнаружены у плода. И даже в грудном молоке. На основании чего сейчас в мире проводятся широкомасштабные научные исследования о положительном влиянии вакцины на течение беременности, родов, состояние новорожденного. Ребенок рождается уже с готовыми антителами. Разве есть что-то более важное, чем эта реальная страховка?

Лейла Владимировна! Это за рубежом? А мы что, хуже?

Лейла Адамян: Не хуже! Во многом лучше! Но это наша типичная инертность. Я специально провела опрос среди многих ведущих ученых-акушеров - гинекологов мира. Они моему вопросу удивились. Сегодня ни у кого нет сомнений, что женщины - беременные или не беременные, те, кто в группе риска, то есть страдают гипертонической болезнью, ожирением, диабетом, нарушениями сердечно-сосудистой и легочной систем и другими болезнями, снижающими иммунитет, должны быть предупреждены о возможных осложнениях. И для профилактики осложнений им должна быть предложена вакцинация от ковида.

Лейла Владимировна, на днях вы провели уникальную операцию. Расскажите о ней подробней.

Лейла Адамян: Я бы не назвала ее уникальной. На моем счету, признаюсь, таких немало. Все же я почти пятьдесят лет в профессии. Нынешняя операция - своеобразная реконструкция яичников, разработанная по нашей авторской методике. Она направлена на восстановление преждевременной утраты функций яичника. При таком состоянии молодая женщина внезапно теряет присущие молодому возрасту функции. А это приводит и к бесплодию, и к головным болям, бессоннице, неврологическим сдвигам, другим нейроэндокринным нарушениям. То есть к преждевременному старению. При этом все стандартные методы лечения, даже ЭКО, неэффективны. Грубо говоря - это тяжелейшая трагедия для молодой женщины.

И что же вы делаете?

Лейла Адамян: Разработанная в нашем центре операция позволяет провести своеобразную реконструкцию яичников. И восстановить уже в ближайшие дни после операции потерянные функции.

Сколько стоит такое удовольствие? Оно доступно всем, кто в нем нуждается? Или это привилегия вашей клиники, да и лично академика Лейлы Адамян?

Лейла Адамян: Пока такие операции только в нашем центре и в нашем исполнении. Они для пациентки бесплатны.

Вернемся к ковиду. Молодая женщина сообщает: у нее беременность пять месяцев. Возмущается: она решила сделать прививку от ковида, а ей отказали. Если честно, не знала, что ей ответить. А вы бы как ответили?

Лейла Адамян: Я бы ее расспросила, как протекает беременность, какие у нее перенесенные и сопутствующие заболевания? И если у нее имеются вышеназванные нами факторы риска, то вакцинация целесообразна. Она предотвратит возможные осложнения беременности и родов.

В мире из более 100 тысяч женщин, которым проводилась вакцинация во время беременности, не выявлено никаких осложнений

И положительно отразится на новорожденном. Но обязательно все это надо согласовать с врачом, который ведет данную беременность. Надеюсь, в скором времени будет принято специальное решение о вакцинации беременных с учетом значительного увеличения числа осложнений течения беременности и родов у женщин, болеющих ковидом. Это может повлиять на материнскую смертность. К этому предпосылки уже есть.

Имеете в виду реакцию Минздрава России по этому поводу?

Лейла Адамян: Она очень важна. И главное - важна ее реализация.

Вокруг вакцинации масса мифов. Один из них: вакцинация влияет на репродукцию...

Лейла Адамян: Да, влияет! Мы провели специальные исследования. Влияет положительно! Особенно на мужчин.

От ковида никуда не уйти. Но мир так устроен: всякая война, а сейчас у нас война с ковидом, рано или поздно заканчивается миром. И ковид закончится. И женщины не перестанут рожать. Чего бы вы, женский доктор, им пожелали в эту непростую пору?

Лейла Адамян: Сегодня мы стоим перед фактом, игнорировать который нельзя. Вот последние данные. Ковидом болеют на планете около 180 миллионов человек, в критическом состоянии 83 тысячи. Ушли из жизни почти четыре миллиона. В России заболевших 5 миллионов 282 тысячи, 130 тысяч умерло. Значительно увеличилось количество летальных исходов среди больных ковидом беременных. Вынужденных кесаревых сечений во имя спасения матери и ребенка выросло на 30 процентов. Невынашивание беременности и преждевременные роды сопровождают каждую третью беременную, страдающую ковидом с тяжелым течением. У них стало больше маловесных детей. Чего мы еще ждем? Я мечтаю о том, чтобы каждая беременность была подготовлена, в том числе и вакцинацией против ковида при подготовке к беременности и естественной, и ЭКО. И еще! Дорогие женщины! Несмотря ни на что, не откладывайте беременность на потом. Верьте мне: лучший возраст для нее от 20 до 35 лет. У меня есть мечта: чтобы беременность стала модой.