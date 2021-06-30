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Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS

Текст:   Иван Черноусов
30.06.2021,  
21:04
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Google официально объявила о том, что начиная с августа нынешнего года все приложения в магазине Google Play должны быть в формате AAB (Android App Bundle). Это означает, что пользователи не смогут устанавливать приложения из сторонних источников, как это происходит сейчас.

Согласно заявлению компании, переход на новый формат значительно повысит безопасность Android-приложений. Другим преимуществом AAB по сравнению с существующим форматом приложений является упрощенная оптимизация под различные девайсы.

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Когда пользователь ставит AAB-приложение на свой смартфон или планшет, то на устройство загружаются только файлы, необходимые для работы конкретно этого гаджета. Из-за улучшенной оптимизации приложения весят на 15% меньше, чем их аналоги в формате APK.

Формат AAB был анонсирован Google в 2018 году. Уже сейчас на него перешли такие компании как Twitter, Netflix и другие.