Apple планирует выпустить AirPods Pro 2 в следующем году

Компания Apple планирует выпустить наушники AirPods Pro 2 в следующем году. Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на аналитика Минг Чи-Куо.

Фото: Apple

Как рассказал специалист, спрос на наушники AirPods на второе полугодие 2021 года будет "ниже ожидаемого". Поэтому в компании приняли решение уменьшить поставики с 85 млн до 75 млн штук. Это связано в том числе и с тем, что когда выйдут AirPods Pro 2 поставки наушников увеличатся до 100 млн.

По данным Bloomberg, новые наушники следить за состоянием здоровья владельца. Впрочем, о каких именно функциях идет речь, пока не ясно.