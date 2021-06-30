Кинозрители знают ее по таким проектам, как "Мимино", "Мама", "Грозное время", "Московская сага"... Зрители Театра мюзикла - как режиссера спектаклей "Жизнь прекрасна!", "Растратчики", "ПраймТайм"... Сегодня Марина Швыдкая - арт-директор московского Театра мюзикла - преподает мастерство актера в Щукинском театральном институте. О переменах в отношении к мюзиклу и взглядах на жизнь "РГ" и побеседовала со Швыдкой.

Мюзикл "Чудеса и куралесы" оценили и самые юные зрители Театра мюзикла, и их родители Фото: Пресс-служба Театра Мюзикла

Могли вы раньше предположить, что мюзикл станет такой важной частью вашей жизни?

Марина Швыдкая: Если бы мне лет 15 назад сказали, что стану этим заниматься, я бы посмеялась. "Совратил" меня наш ректор - Евгений Князев. Тогда впервые в Щукинском училище набирали музыкальный курс для Театра оперетты, и он меня уговорил с ним поработать. И я втянулась. А уже потом Михаил Швыдкой сделал мне предложение (смеется). Выпускники "князевского" курса стали приходить в Театр мюзикла. В какой-то момент нужно было вводить молодого артиста в спектакль, а режиссера рядом не оказалось. Попросили меня - так я попала сюда. И закружило-увлекло. Относилась к мюзиклам скептически, а тут прониклась.

В Щукинском по-прежнему существует курс, который набирали по заказу Театра мюзикла, где вы стали худруком?

Марина Швыдкая: Первенцев мы выпустили. На следующий год наберем еще один - нужна "свежая кровь".

В музыкальном спектакле главное действующее лицо - музыка. Именно она дает посыл фантазии

Чему на этом курсе можно научить - быть синтетическими артистами?

Марина Швыдкая: Именно! У студентов очень много вокала и танца, при этом все проходят школу драматических артистов. Однако эти ребята не совсем такие, как на драматических курсах. Они словно с другого конца ко всему подходят, потому что уже прошли через какие-то музыкально-образовательные учреждения. Музыка приучает к дисциплине.

Вы поставили пять спектаклей: "Двери хлопают", "Дни нашей жизни" по пьесе Леонида Андреева...

Марина Швыдкая: ...Это не мюзиклы. Это дипломные спектакли Щукинского института. Мюзиклами я тогда еще не занималась, ставила их только в театре.

...А еще "Жизнь прекрасна", "Растратчики", "Чудеса и куралесы"...

Марина Швыдкая: ...И "Принцесса цирка", и "ПраймТайм". Эти спектакли мы ставили вместе с режиссером Себастьяном Солдевилья. Он руководит канадским театром-цирком "Семь пальцев".

Вы ведь не только режиссер-постановщик, но и пишете либретто к мюзиклам. Это разные профессии...

Марина Швыдкая: Да, абсолютно разные. Но не могу сказать, что я одна писала либретто. Вместе обсуждали, наговаривали, придумывали спектакль. Многие сцены придуманы мной. А так, конечно, либретто "Принцессы цирка" написал Алексей Иващенко, а мюзикла "ПраймТайм" - Елена Киселева. Моя часть работы - режиссерское соавторство. Иващенко понравились придуманные сцены, но потом он сам писал.

Чему вас научила профессия постановщика мюзиклов?

Марина Швыдкая: Я для себя открыла, что в музыкальном спектакле главное действующее лицо - музыка. Поначалу не могла этого понять. Считала главным действие, сюжет. В драматическом спектакле музыка все-таки вторична, что-то подчеркивает, где-то помогает. А в музыкальном спектакле все зависит от музыки. Именно она дает посыл фантазии.

По-вашему, жанр мюзикла в России прижился? Скептиков, кажется, у нас по-прежнему много...

Марина Швыдкая: Конечно, Россия не Бродвей. Но мюзикл и не сводится только к Бродвею. В Америке мюзиклом называют любой музыкальный спектакль. А советский фильм "Волга-Волга" разве не мюзикл? А "Веселые ребята"? Другое дело, что у нас свой взгляд, своя специфика. Вы видели у нас "ПраймТайм"?

Видела, понравилось - мне близка тема телевидения.

Марина Швыдкая: А мы ругались страстно с Себастьяном, который твердил, что герои очень много говорят. Я объясняла, что у нас не очень любят, когда только поют. Он спорил: "Бывают мюзиклы, где вообще не говорят". Да, бывают, но у нас не тот случай. В итоге нас хвалили именно за то, что все сочеталось...

Театр мюзикла переезжает с Пушкинской площади на "Горбушку". Вы сохраните спектакли, перенесете их?

Марина Швыдкая: Мы переезжаем в середине сезона - в феврале. Сохранится весь наш репертуар. Но в декабре еще на этой сцене выпустим детский спектакль, совсем для "горшочников", как мы шутим . Он будет по мотивам советских мультфильмов. Другие планы сейчас не хочу раскрывать - но мы создаем два новых больших спектакля.