Могли вы раньше предположить, что мюзикл станет такой важной частью вашей жизни?
Марина Швыдкая: Если бы мне лет 15 назад сказали, что стану этим заниматься, я бы посмеялась. "Совратил" меня наш ректор - Евгений Князев. Тогда впервые в Щукинском училище набирали музыкальный курс для Театра оперетты, и он меня уговорил с ним поработать. И я втянулась. А уже потом Михаил Швыдкой сделал мне предложение (смеется). Выпускники "князевского" курса стали приходить в Театр мюзикла. В какой-то момент нужно было вводить молодого артиста в спектакль, а режиссера рядом не оказалось. Попросили меня - так я попала сюда. И закружило-увлекло. Относилась к мюзиклам скептически, а тут прониклась.
В Щукинском по-прежнему существует курс, который набирали по заказу Театра мюзикла, где вы стали худруком?
Марина Швыдкая: Первенцев мы выпустили. На следующий год наберем еще один - нужна "свежая кровь".
Чему на этом курсе можно научить - быть синтетическими артистами?
Марина Швыдкая: Именно! У студентов очень много вокала и танца, при этом все проходят школу драматических артистов. Однако эти ребята не совсем такие, как на драматических курсах. Они словно с другого конца ко всему подходят, потому что уже прошли через какие-то музыкально-образовательные учреждения. Музыка приучает к дисциплине.
Вы поставили пять спектаклей: "Двери хлопают", "Дни нашей жизни" по пьесе Леонида Андреева...
Марина Швыдкая: ...Это не мюзиклы. Это дипломные спектакли Щукинского института. Мюзиклами я тогда еще не занималась, ставила их только в театре.
...А еще "Жизнь прекрасна", "Растратчики", "Чудеса и куралесы"...
Марина Швыдкая: ...И "Принцесса цирка", и "ПраймТайм". Эти спектакли мы ставили вместе с режиссером Себастьяном Солдевилья. Он руководит канадским театром-цирком "Семь пальцев".
Вы ведь не только режиссер-постановщик, но и пишете либретто к мюзиклам. Это разные профессии...
Марина Швыдкая: Да, абсолютно разные. Но не могу сказать, что я одна писала либретто. Вместе обсуждали, наговаривали, придумывали спектакль. Многие сцены придуманы мной. А так, конечно, либретто "Принцессы цирка" написал Алексей Иващенко, а мюзикла "ПраймТайм" - Елена Киселева. Моя часть работы - режиссерское соавторство. Иващенко понравились придуманные сцены, но потом он сам писал.
Чему вас научила профессия постановщика мюзиклов?
Марина Швыдкая: Я для себя открыла, что в музыкальном спектакле главное действующее лицо - музыка. Поначалу не могла этого понять. Считала главным действие, сюжет. В драматическом спектакле музыка все-таки вторична, что-то подчеркивает, где-то помогает. А в музыкальном спектакле все зависит от музыки. Именно она дает посыл фантазии.
По-вашему, жанр мюзикла в России прижился? Скептиков, кажется, у нас по-прежнему много...
Марина Швыдкая: Конечно, Россия не Бродвей. Но мюзикл и не сводится только к Бродвею. В Америке мюзиклом называют любой музыкальный спектакль. А советский фильм "Волга-Волга" разве не мюзикл? А "Веселые ребята"? Другое дело, что у нас свой взгляд, своя специфика. Вы видели у нас "ПраймТайм"?
Видела, понравилось - мне близка тема телевидения.
Марина Швыдкая: А мы ругались страстно с Себастьяном, который твердил, что герои очень много говорят. Я объясняла, что у нас не очень любят, когда только поют. Он спорил: "Бывают мюзиклы, где вообще не говорят". Да, бывают, но у нас не тот случай. В итоге нас хвалили именно за то, что все сочеталось...
Театр мюзикла переезжает с Пушкинской площади на "Горбушку". Вы сохраните спектакли, перенесете их?
Марина Швыдкая: Мы переезжаем в середине сезона - в феврале. Сохранится весь наш репертуар. Но в декабре еще на этой сцене выпустим детский спектакль, совсем для "горшочников", как мы шутим . Он будет по мотивам советских мультфильмов. Другие планы сейчас не хочу раскрывать - но мы создаем два новых больших спектакля.